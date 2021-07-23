巴西22歲網紅IG剛打卡　數小時後遇車禍喪身　一語成讖成死亡預告

死亡前真的有預感？上周四（15日）1名22歲巴西網紅與丈夫在南部巴拉那州騎電單車出遊，路上她有感而發寫了1個instagram帖文，表示「人生苦短，盡情狂歡吧」，怎料數小時後2人不幸在公路遇上嚴重車禍，被迎面而來的卡車重擊，網紅送院後搶救不治，丈夫則重傷留院接受治療。事發後網民無不慨嘆網紅竟一語成讖，「她像知道自己將要離開」。



22歲巴西網紅與丈夫騎電單車出遊，路上她在ig有感而發寫道：「人生苦短，盡情狂歡吧」怎料一語成讖，同日遇上車禍離世。（ig「juliahennessy」截圖）

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22歲的巴西網紅茱莉亞（Júlia Hennessy Cayuela）在instagram擁有逾33萬粉絲，除在社交網絡分享生活日常，閒時也愛與結婚4年的丈夫丹尼爾（Daniel Cayuela）旅遊打卡。

據當地傳媒報道，上周四（15日）茱莉亞與丈夫到巴西南部的聖若澤杜斯皮尼艾斯市（São José dos Pinhais）來一趟電單車之旅，路上他們在IG上載打卡照，相中可見2人戴上頭盔、穿起情侶裝皮褸很是甜蜜。他們在帖文寫道：「人生苦短，盡情狂歡吧！我、你、上帝和道路！你的夢想也是我的。」

誰知帖文發布不久後死神臨門，茱莉亞與丈夫在公路騎車期間，被迎面而來的卡車撞倒。雖然茱莉亞被直升機緊急送院，但送院後仍搶救不治，丈夫丹尼爾則逃過鬼門關，他的膊頭被重創需要動2次手術，目前仍留院觀察。

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事後茱莉亞的繼父熱羅尼莫（Jerônimo Onofre）接受當地傳媒訪問，表示家人都感到非常震驚及痛苦，丈夫丹尼爾起初不知道妻子茱莉亞已在意外中過身，「丹尼爾驚聞噩耗後不斷痛苦，他無法相信妻子已過身，他們真的很愛對方。」熱羅尼莫透露，茱莉亞身前修讀生物醫學，並立志設立自己的診所，沒想到夢想終無法實現，這麼早便走完人生路。

（綜合）

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