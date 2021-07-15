墨西哥「美女網紅」親試永久止汗療程　慘死手術台　關鍵原因曝光

墨西哥23歲健美網紅梅娜（Odalis Santos Mena）7日接受有止汗療效的MiraDry療程，沒想到在打完麻醉藥後突然心臟驟停，不久後死亡。外傳執行療程的機構未取得醫療執照，且麻醉師也沒有受過相關培訓，驗屍報告則顯示，梅娜的死因與同時接受2種藥物有關，包括麻醉藥以及她過去一直服用的類固醇。



綜合每日郵報、紐約郵報報道，梅娜在IG上擁有超過14.7萬名粉絲，在當地頗受歡迎，墨西哥第2大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）的SkinPiel診所也向她發出邀約，請她推廣能永久減少汗水及異味的MiraDry療程。而她也在術前透過社交平台進行宣傳，並向粉絲們保證療程安全有效。只不過就在7日進行療程這天，梅娜打完麻醉後突然心臟驟停，不久後過世，已知當時診所員工試圖對她實施心肺復甦術，但最終未能挽救她的性命。

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梅娜過世之後，警方初步認定她的離世與麻醉師有關，因為該名麻醉師並未接受過麻醉藥管理相關培訓；驗屍報告則顯示，梅娜死因可能與用藥有關，也就是同時接受2種藥物，包括麻醉藥及她過去一直服用的類固醇。另有消息指出，SkinPiel診所並未取得相關醫療執照。

診所則稱，事發當下已立即採取所有可能措施來挽救梅娜的性命，並不知道她有攝取類固醇等藥物一事，「醫師當時收到她已經簽好名的表格後，又問了一次藥物使用的事情，但她口頭說沒有」。

報道指出，MiraDry是唯一取得美國食品和藥物管理局（FDA）許可的永久性腋下減汗治療，稱可減少82%排汗量及89%身體異味，部分患者出現腋毛生長減少的狀況。此一療程也會出現部分短期副作用，包括局部疼痛或腫脹。

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