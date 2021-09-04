前AOA珉娥自爆初中遭性侵　被揭做小三兩個月後IG曬新男友照

前AOA成員珉娥上月再度嘗試輕生後，她日前（1日）首次現身YouTube節目《점점TV》，自揭過去被隊長智珉霸凌等故事，情緒波動不穩的表現依然令粉絲擔心。節目中珉娥更自爆初中被性侵的經歷，有指警方近日已着手調查案件。



珉娥在節目中講到14歲時曾被性侵，當時她被叫到一個空房子，表示要離開後珉娥被對方用啤酒樽毆打了4個小時，更慘被強姦，對她造成了非常大的創傷。珉娥表示當時甚至要爬回家，為了不讓母親發現傷口，她離家出走了三天，亦透露對方現時已是3名孩子的爸爸。根據韓國報道指事件公開後，由於公訴期直至2023年才完結，所以警方已取得了珉娥的同意並展開調查，暫時未有更多細節透露。

珉娥公開初中曾被性侵的慘痛經歷。（網上截圖）

點圖放大看珉娥自殺未遂後，情緒起伏大首露面👇

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此外珉娥曾於6月被爆在不知情的情況下誤做小三，分手後兩個月多，她昨日（3日）在IG大曬與新男友的合照。珉娥講到與新男友交往已一段時間，形容對方是一個她想擁抱，幫助她重新打氣，想要抹去過去所有弱點的人。珉娥也表示今後將回到從前的珉娥身邊，不再在乎別人的眼光。未知是否因公開戀愛引起迴響，珉娥今天已刪除與男友的合照，但仍獲粉絲支持。

珉娥上傳與新男友的合照，但今天已快速刪除。（IG/@kvwowv）

慎入！珉娥曾於IG上載割脈自殺的血腥照片，令粉絲超擔心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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