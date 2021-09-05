福原愛深夜微博透露身體出問題　愛粉留言安慰又嘲諷江宏傑

福原愛與江宏傑在7月離婚，恢復單身沒多久後恰巧遇到2020東奧賽事，一拋過去的不倫形象應邀復出替賽事講評，且積極地接受大陸媒體訪問，展露出在事業上的企圖心。不過她今天凌晨突然在微博發文稱身體不適，叮嚀粉絲要好好吃飯、好好睡覺。



福原愛突稱自己身體不適。（微博截圖）

她說這陣子感覺到不太舒服，突然發現是沒有按時吃飯所致，所以明白了好好吃飯的重要性，剛好收到朋友寄來的海鮮，下廚料理後開心地開了獨享的Party，但因照片中的飯碗、湯碗位置擺放錯誤，她則在文中向大家道歉。對於她的歉意，大陸粉絲多半留言安慰表示沒關係，擁護她的人則再提到她的前夫江宏傑，表示：「姐姐現在搞事業，想吃啥就吃啥。跟男人在一起的時候買個破本兒（指筆記本）都被嘟囔，實慘。」

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