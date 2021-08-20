東京奧運｜福原愛做球評日賺100萬！赴陸工作吸金模式學足蒼井空

前日本女子乒乓球選手福原愛，7月8日和台灣乒乓球選手江宏傑正式離婚，7月26日就迅速復出，擔任日本電視台的東京奧運桌球評論員，之後還接受多家內地媒體訪問，她更大動作感謝內地粉絲的支持。有日本媒體爆料，福原愛頻頻大動作示好，是因為她在內地的酬勞是日本35倍！
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根據日本媒體《女性自身》的報導，她在日本富士電視台擔任東京奧運桌球球評，1天酬勞是100萬日幣（約25萬台幣），但如果到中國大陸，1天酬勞是3550萬日幣，換算下來比日本高出35倍，若是還有接廣告代言等，估計一年可賺進約10億日幣。
福原愛雖然離婚，但不減她在中國大陸的人氣，她的微博粉絲數目前已經有553萬人，她更頻頻向中國大陸示好，日本媒體也斷定，接下來福原愛會將事業重心整個轉向中國大陸，就像是蒼井空到內地發展的模式。
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