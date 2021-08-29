《刻在我心底的名字》再捲抄襲風波　與內地鋼琴曲幾乎一樣掀罵戰

電影《刻在你心底的名字》去年上映時創下歷史成為台灣第一部破1億台幣（約2,900萬港元）票房的同志題材電影，不但令兩位主角陳昊森和曾敬驊爆紅，連由台灣男歌手盧廣仲主唱的主題曲《刻在我心底的名字》（下稱：《刻在》）都連帶獲得超高人氣，發表至今在YouTube累積點擊已超過4400萬，更橫掃多個獎項，包括《金馬獎》「最佳原創電影歌曲」、《2020年度YAHOO!搜尋人氣大獎》「人氣台灣電影歌曲」以及上星期剛剛奪得的《第32屆金曲獎》「年度歌曲獎」。然而，這首金曲近日卻捲入抄襲風波，先被名嘴吳宗憲批評有抄襲Richard Sanderson主唱的英文舊歌《Reality》之嫌，之後又有網民指出《刻在》與2019年推出的一首內地鋼琴曲極為相似，引起熱議。



電影《刻在你心底的名字》令兩位主角陳昊森和曾敬驊爆紅，就連主題曲亦受到喜愛。（電影劇照）

盧廣仲主唱的主題曲《刻在我心底的名字》近日捲入抄襲風波。（facebook.com/YourNameEngravedHerein）

吳宗憲昨日（28日）出席活動時直言對《金曲獎》賽果不滿，指出《刻在》曲風抄襲《Reality》並非原創曲，並狠踩《金曲獎》評審不公，言論火速引起外界關注。之後更有網民發現《刻在》與另一首兩年前由一名內地音樂人JINBAO推出的鋼琴曲《自由が丘》極為相似，無論是歌曲的前奏還是旋律都幾乎一模一樣，一眾網民聽完之後感到相當吃驚：「一模一樣」、「這不只是像而已，是一模一樣吧」、「嚇到了」、「請專業的音樂人拿出來比對吧」。

吳宗憲出席活動時直言對《金曲獎》賽果不滿，認為《刻在》曲風抄襲1980年的老歌《Reality》。（視覺中國）

盧廣仲早前擊敗五月天及告五人，憑其主唱的《刻在我心底的名字》大熱贏得《金曲獎》「年度歌曲獎」。（直播截圖）

《刻在》由馬來西亞創作者佳旺和陳文華作曲、許媛婷作詞，並由台灣音樂人黃雨勳擔任製作人，三人在歌曲被指抄襲之後暫時未有任何回應，而《自由が丘》的創作者JINBAO則公開回應坦言自己聽完《刻在》覺得確實有相似的地方：「前面確實挺像，不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情，當然也不排除作者聽過我的這首作品，我個人不是特別在意，專心做自己的事就好，謝謝大家。」大方的回應得到網民盛讚。

有網民發現《刻在》與另一首兩年前由一名內地音樂人JINBAO推出的鋼琴曲《自由が丘》極為相似，無論是歌曲的前奏還是旋律都幾乎一模一樣。（YouTube截圖）

JINBAO則公開回應坦言自己聽完《刻在》覺得確實有相似的地方，但未有提到「抄襲」兩字。（網上圖片）

另外，《金曲獎》評審團主席鍾成虎所成立的添翼創越工作室對此亦作出回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

台灣2020年度百首單曲排行榜出爐 盧廣仲《刻在》超紅仍屈居第二