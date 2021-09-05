泫雅攞正牌與男友DAWN曬恩愛　雙人專輯火辣程度爆燈受關注

現年29歲的韓國女歌手泫雅（HYUNA）和細兩年的男友DAWN自從於2018年公開情侶身份之後，經常在社交網站高調放閃，愛得纏綿閃盲大批粉絲。他們兩人現同屬PSY旗下公司P NATION，因此常常能以情侶檔身份工作，兩人更即將以「HYUNA&DAWN」的名義推出新專輯《1+1=1》，預告照近日陸續公開，超性感造型和挑逗互動引發網民熱烈討論。



泫雅和DAWN合照時又趴又跪擺出多個甜蜜甫士，火辣程度爆燈。（Instagram：@hyunah_aa）

泫雅和DAWN的新專輯帶有強烈的色彩，泫雅染了一頭藍綠髮色，穿上多套性感又前衞的前衛造型，再配上紫色眼影與桃紅色唇膏，令她十足一個洋娃娃一樣。她和DAWN合照時又趴又跪擺出多個甜蜜甫士，火辣程度爆燈，讓粉絲看到大飽眼福。

泫雅染了一頭藍綠髮色，穿上多套性感又前衞的前衛造型，再配上紫色眼影與桃紅色唇膏，令她十足一個洋娃娃一樣。（Instagram：@hyunah_aa）

事實上，兩人並非第一次同台演出，兩人於2017年曾經與Pentagon成員Hui一同以「Triple H」的三人團體名義推出首張迷你專輯《199X》，其中主打曲為《365 Fresh》，翌年再推出第二張迷你專輯《REtro Futurism》及主打歌《RETRO FUTURE》。

泫雅和DAWN於2017年曾與Pentagon成員Hui一同以「Triple H」三人團體名義出道。（網上圖片）

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