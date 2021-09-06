張鈞甯辱華？碩士論文提「我國」被指台獨　內地網民：下一個小S

小S徐熙娣之前因為在社群上支持力挺中華台北隊的東奧選手，並稱為「國手」，讓她遭內地網友出征，一夕間丟了4個代言，現在張鈞甯也遭陸網友質疑是台獨，挖出她過去碩士畢業論文題目中包含著「我國」兩字，以及過去在電視節目說了一句「台灣不能輸」。



相關圖輯：小S被內地網民認為「台獨」的發言👇👇👇

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張鈞甯2010年在台灣中央大學產業經紀研究所的碩士論文，題目是「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，出現「我國」兩字被內地網友質疑是台獨，另外還有6年前張鈞甯上節目接受盧秀芳訪問時，談論有關兩岸拍戲環境的差異，她提到第一次去內地拍戲時，前一秒才剛跟同戲的演員打打鬧鬧，下一秒開拍後同戲的演員立刻進入狀況，眼淚就啪啪啪掉，當時讓她很震驚，從那一刻起她就覺得「台灣不能輸」。

👇👇👇張鈞甯：台灣不能輸！點圖放大看她當年的爭議發言👇👇👇

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這引發內地網友熱議，「不要抱持期待了」、「又一個」、「估計要黑掉了」，不過也有其他網友覺得「搞完小S，又開始搞張鈞甯，這群人有腦子嗎？」、「老說台獨都沒人甩證據」、「張鈞甯早期言論被扒了，可我感覺有點遷強啊！」。另外她參與演出的電視劇《女心理師》傳出被刪除六集，網友都在議論是否與張鈞甯被挖出過往爭議言論有關。

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