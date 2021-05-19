38歲張鈞甯不急於結婚：女生要找到自己喜歡做的事　慢一點沒關係

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-05-19 11:02

「台灣第一氣質美女」張鈞甯今年38歲了，她是演藝圈的「學霸」、「勵志女神」：早起、跑步、瑜伽，數十年如一日，一邊演戲，入圍金馬，獲台北電影節最佳女主角獎，一邊拿全球排名前50的法學院的研究生學位，29歲才下定決心當個全職演員。接著，她來到大陸從零發展，兩年後憑《最美的時光》一劇成名。 文：白汶平 、石鳴（一条）

她生長於書香門第，父親是法學博士、大學教授，母親是兒童文學作家、翻譯家，進入演藝圈純屬偶然，非科班出身（編按：沒有接受過正規的專門教育或訓練）的她，也曾遭遇過試鏡40次不過的打擊：「大家看我覺得很順，但其實是因為背後能堅持常人所不能堅持。」

2021年春節期間，我們在台北見到了她，大年初三，情人節當天，她已經開工，我們聊起了年前熱映的電影《緝魂》，以及出道18年來的心路歷程。她說自己是個很「慢」的人，很晚找到志向、很晚結婚、很晚有目標......「女生要找到自己喜歡做的事情，哪怕慢一點也沒關係，我們的一輩子應該是跟自己有關，而不是為了要找老公或者為了要生孩子。」

張鈞甯出身於書香門第，勤奮、有愛心而有毅力，出道18年來她出演了哪些角色？（點圖放大看）▼▼▼

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張鈞甯：慢熱人生

我們見到張鈞甯時，她頂著俐落齊短髮，一改過去氣質溫婉的形象。中午休息時，她和工作人員一起吃便當聊天，氣氛輕鬆熱絡。專訪還沒正式開始，她就調皮地對我們說：

大家都被我的外型騙了，其實我內心住了一個小男孩。 張鈞甯

聊到她的年紀和出道資歷，她露出小表情，歪著頭回答：「我今年18歲，出道18年。」

張鈞甯出身書香世家，爺爺是台灣中部望族，爸爸是法學博士，媽媽是作家也是大學教授，父母在德國留學期間，生下了她。小時候張鈞甯和姐姐一起在當地念幼兒園，她因為個性害羞拘謹，凡事都得透過姐姐轉述。姐姐很活潑、善於表達，經常成為眾人的焦點，張鈞甯總是躲在姐姐背後，幾乎沒和幼兒園的老師說過話。

她形容自己小時候是一個「沒有存在感的人」。 「如果你看過我小時候，看過我第一支試鏡帶，很多人都不認為我能成為演員，我媽媽都不認為的。」

在家庭的影響下，她努力讀書，熬夜做題，最後考上了台北大學的歷史系，之後轉念法律系。

大二那年，她在台北東區逛街，一個工讀生請她幫忙填問卷，幾個月後，這名工讀生成為經紀助理，想起氣質清新的張鈞甯，邀請她出鏡拍廣告，她由此進入演藝圈。

起初，媽媽很反對她當演員，覺得這件事不務正業，但張鈞甯告訴媽媽，她想要多嘗試，於是一邊讀書，一邊開始接廣告和MV。

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在周杰倫《回到過去》的MV裡，她是一個橙衣女孩，只出現了兩秒鐘。2002年，第一部電視劇《流星花園Ⅱ》，客串西門少爺的小秘書，只講一句台詞，露臉不到30秒，片酬500塊新台幣。2003年，張鈞甯參演電視劇《赴宴》，她一邊演戲，一邊考研，考上了台灣中央大學的法律研究生。2004年，她拍攝第一部電影作品《夢遊夏威夷》，飾演因為讀書壓力太大而精神失常的少女陳欣欣。這也是她最喜歡的一部電影。

2006年，張鈞甯被導演蔡岳勳相中，演出《白色巨塔》裡的麻醉醫師關欣，這個女性形象獨立又堅毅，讓她展露頭角，逐漸受到關注。2007年，憑藉《情非得已之生存之道》中的甯甯一角，張鈞甯獲得第10屆台北電影節最佳女演員獎，並入圍第44屆金馬獎最佳女配角。接下來兩年，她完成了很多事：演電視劇、演音樂劇、與鄭元暢、彭于晏等人組樂團、錄主題曲。

2009年，演藝事業正進入巔峰期時，張鈞甯卻激流勇退了。她暫停了一年，每天從早上7點到晚上10點，蹲在一個小房間裡，拼了命地要寫完碩士畢業論文。 2010年，她終於拿到了中央大學產業經濟研究所法律組的碩士學位，給了家人和自己一個完美的交代。

接下來，張鈞甯轉往大陸發展。2014年在《武則天》中她飾演徐慧，從琴棋書畫樣樣精通的溫婉形象，到後期因為男人和情同姐妹的武媚娘反目。2018年，她在《如懿傳》裡飾演珂里葉特·海蘭，和周迅演出的如懿是好閨蜜，而且從頭到尾都沒背叛過如懿，甚至在如懿死後還一改溫順性格，聯合其他嬪妃為如懿報仇。

2021年，新片《緝魂》上映，她飾演刑警阿爆，和張震演的檢察官阿超是夫妻，兩人在調查豪門血案的過程中，揭開違背人道的情感糾葛。張鈞甯說自己很喜歡這個角色，因為「終於可以把長頭髮剪掉了」。

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她曾在一次演講裡說：「如果可以選擇，下面兩種完全不同的人生擺在你面前，你會選擇哪一種？一種是花了6年以上時間，拿到法律專責碩士文憑的碩士生，還有一種是試鏡超過40次仍然得不到工作機會的臨時演員。」

事實是，這兩種人生她都經歷過。她用「自律」來應對自己遇到的困難：跑步、格鬥、瑜伽，嚴格進行身材管理。每天早上六點起床，去菜場買菜，給自己做健身餐。在手機上下載很多APP，有空就學學英語，或者看看書。

她相信「重複」和「堅持」的力量：一次不行就十次，十次不行就二十次、三十次。別人可以做到的，我也可以。人生是一場馬拉松，每次只看眼前三步，三步之後又三步，最後21公里就真的能跑完。

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+ 7 + 7 + 7

以下為張鈞甯的自述：

一年工作360天的工作狂

我是一個工作狂，大概一年360天都在工作，過年休5天。

對我來說，工作很多時候是在玩，我不是很嚴肅看待，比方我今天一定完成什麼，或是一定得去上班，而是很輕鬆地去面對，像拍雜誌或拍戲的時候更好玩，因為它就是在創作，我真的還蠻愛工作的。

很多人對我的形象有誤解，覺得我是氣質優雅的女生，其實我真實的個性比較像小男生，有時候很幼稚、有時候很調皮，像個停不下來的小孩子。

這次在外表上，大家看到我把頭髮剪短了，然後左邊還有一點剃上去，因為演出《緝魂》裡的刑警阿爆，希望這個角色看起來有一種勇氣跟力量感在。

《緝魂》光看預告會覺得它是驚悚科幻片，然後帶點懸疑的辦案過程，但我覺得它到後面其實在談愛，是一部層次非常豐富的電影，有一個看了好幾次的觀眾跟我說，這部電影是愛情綁架或者是親情綁架的故事。它發生的時間在近未來，2032年，路上跑的都是電動車，還有關於未來醫療科技的想像，故事的主軸是因為一起豪宅命案，阿爆和檢察官阿超（張震飾）在調查時，被捲入一場人性道德的糾葛。

開場是阿爆陪阿超做體檢的時候，發現自己懷孕了，同時她也要面對老公罹癌，生命即將逝去的事實，所以她是一個母親、一個太太、也是一個辦案的刑警，在陪伴阿超一起抗癌的過程中，她的情感變化是很細微的，很多時候我會突然鼻酸，情緒都是自然而然地發生。

電影中描繪了未來可能出現的一項「RNA技術」，可以把人大腦裡的某部分化成粉末，再植入到另一個人的大腦中，讓原有的意識，在另一個人身上延續。 「如果可以因此延續愛人的生命，你會怎麼做？」很多觀眾都會問我這個問題，但我沒辦法回答。

很多事沒有遇到，你不會知道自己的選擇，就像李安來找我拍戲，問我全裸去不去？我也不知道。很多東西得在那個點上，才會有辦法做出決定。

阿爆的勇敢跟堅毅，跟我其實還蠻像的，我如果有遇到適合的對象，我也覺得是可以完全付出。

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慢熱人生：29歲才開始全職當演員

堅毅勇敢的形象，好像多多少少都在我過去演出的角色裡能找到。

我剛開始進演藝圈都不是很正式的演出，拍拍廣告跟MV，我自己心態都覺得我是去打工，沒有想要當演員，直到2004年拍了一個電影叫《夢遊夏威夷》我才決定要當演員，然後就碰到《白色巨塔》的關欣了。《白色巨塔》算剛出道的時候拍的，那部印象很深，近期的代表作像《如懿傳》、《大軍師司馬懿之軍師聯盟》、《唐人街探案》的網劇等等。

其實以前拍戲會希望演出很多不同的角色，因為我對自己想表演的東西還沒想清楚，但現在我反而覺得，如果我可以在很多類似的設定裡，去演出兩種完全不一樣的人，好像更有挑戰性，所以不再追求讓大家看到不一樣的自己，我更希望大家看到我演出的角色，就是那個角色該有的樣子。

我一直覺得自己不夠好，我一直在學習，時間是人找出來的，就算只有10分鐘，可以拿來學英語、上網課、學習藝術的東西，提升自己，出去講話的時候，不要那麼丟臉，也能聽得懂大家在聊什麼，而且這也能讓我在表演上做得更好，不會因為看得太少，不知道有什麼選擇。

演員塑造角色的過程都是相似的，比方我在《如懿傳》演海蘭，因為是古裝，那一陣子就需要多看一些跟故宮有關的書、多去故宮走走、穿花盆鞋、戴指套，多做一些靠近那個年代的事情，從最細微的東西去研究跟準備。

29歲，我剛拿到碩士學位，在此之前我都是邊演戲、邊唸書，當時我覺得當演員，尤其是女演員，29歲才開始已經很晚了，所以會蠻焦慮的。後來，我去了內蒙古看我第一個資助的小朋友，在公益上面找回了我做演員的初心。

我想清楚了，我想做的是「演員」這件事，跟年齡沒有衝突，我隨著成長有更多的生命經驗來幫我更好地去了解每一個真實的人，再進而把它轉化出來，所以我覺得所有的東西都是最好的安排，來的時候，剛剛好接住它，把它做到最完善，每一個角色都不要讓自己留下遺憾。

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媽媽是我的人生榜樣

從小我跟姐姐的教育環境很自由，爸媽都很以身作則，爸爸就放生型的，給大方向、大原則，媽媽是抓價值觀的，但我是處女座，A型，所以我很常把自己逼到很艱難，他們反而還叫我不要那麼認真、讀書讀太久。

姐姐很小的時候就知道自己喜歡畫畫，媽媽在那個年代沒有逼她上高中，讓她如願念了專科學校：復興美工。她也蠻爭氣，考上大學的室內設計本科，後來爸爸又讓她轉學考，結果她大學念了一個暑假就考上台大。

我也是真的不明白，她為什麼念了一個暑假就考上了，我念了3年的書上不了台大。姐姐在那之後去英國念她喜歡的藝術，她才有目標，我沒有。

媽媽以前給我最多的建議就是閱讀，因為閱讀可以廣泛接觸到很多生活中不會接觸到的事，但她從沒想過我會走上表演這條路。當我很毅然決然地告訴她，我想當演員的時候，她雖然有反對，但她也沒有限制我，並且尊重我的選擇。

所謂「人生順利」，只是因為大家沒看到你做了什麼努力。那個「努力」可能就是別人會放棄的時候，你不會，而且堅持在做自己要做的事情。比如老師給100題數學，我做不完，我就會熬到半夜，沒寫完我不睡，書沒念完我也不睡。

媽媽到了40幾歲的時候念碩士，念完了就開始從大學當講師，然後到現在已經變成教授了。她不斷地自我實現，我覺得很棒，她並沒有因為帶孩子就不進修。

女生要找到自己喜歡做的事情，我們的一輩子應該是跟自己有關，而不是為了要找一個好的老公，或者為了要生孩子。媽媽常說，自我實現是很重要的感受，她希望我們都能夠盡情發揮，不要為了社會的規範和壓力，去做「別人」認為你應該做的事。

媽媽讓我看到生命的堅強和勇敢，她是一個非常有力量的人，不管生命中經歷多少苦，她永遠在往前走，永遠保持樂觀積極的態度。

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38歲不想婚：好玩的事會一直來，我也會一直變

對我來說，歲月是很好的禮物。每個人都有一張入場券叫做人生，我們會從頭走到尾，我不用羨慕18歲，因為我曾經18歲過，但是我也會老，會去經歷最好跟最不好的時候，每個階段都只有一次，過了就不會再回來，這就是人生很美好的地方。

我越大是越珍惜每一個瞬間，包括跟每一個遇到的人。你這次看到他，下次不一定會再見到，或許這輩子也不會見面了，能不能在緣分來的時候，好好相聚，給到最圓滿，這個是我現在會追求的。

我這輩子應該沒有辦法停下來，有好多東西可以學、可以做，好玩的事情會一直來，我可能會一直變，那就一直變吧。

我後來明白我自己的個性：我很慢。

我很慢熟，我很慢找到自己人生想做的事情，我很慢才愛上我想做的事情，在我明白之後，我變得更踏實，我不用去跟別人比，我的時間表是我自己的，每一個人的成功模式都不可複製，不會有任何一個人跟我走一樣的路。

我連結婚都很慢，如果我遇到一個人，現在結婚的話要跟他走20年、30年起跳。伴侶有很多個層面，可以只是跟他生活、可以跟他是最好的朋友、可以無話不談……看你想要找什麼樣的人。我覺得只要能找到最適合自己的，我不覺得時間會有多大的影響。

而這些事情所有的前提是，你要找到你自己是誰？你真心喜歡做什麼事？當你的狀態很好，我覺得另一半就會在剛剛好的時候出現。

做你開心的事情，愛你所愛的人，去追求你要的，每個人都不一樣，它沒有一個成功的標準定律，自己就是自己的標準。

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