七救星｜七仙羽幫J.Arie發達出絕招　親臨李嘉誠大宅求水有奇遇

風水師傅七仙羽（七師傅）幽默的「綜藝體格」使她迅速走紅，綜藝節目及廣告邀約不斷，據悉廣告費已衝破百萬大關，個人擔正的綜藝《七救星》掀起全城熱討，觀眾除了被師傅的百變形象所驚艷外，節目內容令人忍俊不禁，紛紛指「七仙羽唔紅，天理不容」，周五（27日）播出一集之嘉賓為J.Arie（雷深如）而目標為增進財運，七師傅指：「有錢人家嘅水能量特別強、財氣特別多，要想盡一切辦法攞。」為了幫J.Arie蒐集財氣，一行人「突襲」香港首富李嘉誠位於深水灣的大宅。



為求得到「誠水」，七師傅與J.Arie可謂無所不用其極，點擊圖輯睇佢哋做咗乜！

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最後成功奪得「誠水」的七師傅更開啟暴走模式，令觀眾紛紛表示：「強烈建議唔好食飯時睇，集集都笑到我差啲濁死」、「去誠哥屋企拎枝水，好好笑」、「咁多人去問誠哥拎水飲？屈臣氏咪要出款『水源自誠哥屋企』的聯乘款」。

畫面一轉，七師傅與J.Arie「流落街頭」，現年31歲的J.Arie說起自己為了堅持音樂夢不惜一切代價，甚至戶口只剩下$80：「主要係用晒啲錢去做自己愛嘅音樂，上年做兩隻歌就20萬，做音樂係搵唔到錢，所以我要做好多唔同嘅嘢去搵返嚟，例如幫人寫歌、做直播要囈人課金，好厚顏無恥先搵到錢。」J.Arie談起追夢過程的辛酸令人動容，有觀眾留言：「J.Arie擁有高學歷，為咗夢想戶口得返80蚊……佢喊我又跟住喊！香港仲有好多人好似佢咁，縱然在困難中但仍堅持，希望佢哋都可以成功。」