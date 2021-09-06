智能愛人劇評｜李佳芯全面黑化增追看性　其他演員出戲味濃扣分

無綫（TVB）電視劇《智能愛人》進入結局周（6/9-10/9）。回顧21至25集，值得一讚的是每集都有驚喜，例如23集馮盈盈（飾演多姐）與陸永（飾演古家廉）感情生變，最終分手，24集則是由小演員徐家謙飾演的反角小智說服各AI智能人造反，另外李佳芯（Ali，飾演阿寶）終於同陸永拍拖，但卻生起叛逆心，不時揶揄古家一家人，最後更發夢殺死他們等等，劇情開始進入高潮，增添追看性。



Ali發夢殺死古家一家人：

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監製及編審陳翹英接受《香港01》訪問時坦言，劇情旨在透過機械人反襯人類醜惡。來到第25集，病毒就快全面入侵Ali，Ali為了保護古家秘密離家出走，卻看見慘遭遺棄的同胞成為了電子妓女，並遭虐待至斷手斷腳；執紙皮婆婆口上稱讚機械人心地善良過人類，轉過頭為了獎金篤灰，報警告發Ali。

Ali見盡人類醜惡：

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劇情現正鋪排Ali及其他機械人黑化的原因，例如人類對機械人說話尖酸刻薄、毫不客氣；執紙皮婆婆做雙面人突然篤灰；嫖客突然反面；人類玩弄機械人感情等。然而這種表達人類醜惡的表現手法略嫌簡單粗暴，眾人態度轉變太過勉強突兀，不過幸好有Ali演技救場，否則真是會令人睇到幾尷尬。

另外，由於除了主角外，其他演員演技實在太有出戲味，但又佔去了不少戲份對白，令人看得有點不耐。如能省減部分支線劇情及演員戲份，例如麥美恩幫助飽受欺凌學生的支線劇情，或許劇情會更飽滿，節奏更明快。

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