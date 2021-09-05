阿Dee@ERROR疑用Emoji揶揄反隊友193網民　TVB藝人江嘉敏留言力撐

ERROR成員郭嘉駿（193）個人經營的網店「LILABOC」日前惹來事端，有自稱為193粉絲向193訂購帽子，惟不獲回覆，最終選擇連登討論區公開追數。而193以不客氣字眼回覆，如：「文盲？」、「定係燒俾你」等，及間接公開該名粉絲的名字及IG帳號，惹來網民炮轟。事件持續燃燒，連帶193以往在TG群組「193Club」的發言亦被翻出，對話中他似乎暗諷ERROR成員「唔識服裝」，字裡行間惹錯粉不滿。



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193曾嫌ERROR兄弟「唔識服裝」 阿Dee大方照撐：舊事舊屎沖走咗

而矛頭直指當時的周邊設計人阿Dee（何啟華）。阿Dee上周五（3日）承認為當事人，並力撐兄弟，大方回覆道：「舊時舊屎沖走咗喇」，更獲另外兩名成員肥仔（梁業）及保錡發文支持，保錡更指ERROR「四位一體」，轉發四人合照寫道：「一世人兩兄弟有你有我，唔洗講咁多！」

阿Dee昨日（5日）上載自拍，並發文疑似揶揄散播反193言論的網民「冇腦」。（IG@deegor_hkwa）

阿Dee昨日（4日）再於IG發文，打上一連串Emoji，疑似暗地揶揄鍵盤戰士未經思考就在網上散播仇恨言論，與病毒無異；而有經過思考的網民，就等於能對抗病毒的疫苗。他的帖文獲一眾粉絲力撐，連身為無綫（TVB）藝人的江嘉敏（Kaman）都留言讚：「有深度，同意」，不過其留言就不受193粉絲歡迎。

江嘉敏（Kaman）。(IG：@kaman_kong)

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