七公主．劇評四｜策略成功　主打大雜燴式愛情線先係王道？

無綫劇集《七公主》第16-20集劇評



一套TVB劇集最少都有30個演員，近10個主要演員參演，所以「戲份平唔平均」這個千古難題一直都是最令監製和編劇最「頭痕」的事。如果同樣是主角，場數和「飆戲」場口最好就要均等。例如《七公主》就是由黃翠如、林夏薇及高海寧三位領銜主演，所以三位演員能發揮的空間就必須是一樣的。



點解咁多BBQ場面？（《七公主》截圖）

早前一些劇評中講過，為角色安排感情線有幾個好處，第一是增加人物的真實性、第二是拉長劇情、第三是容易編排「演技大爆發」場口。當然，在劇本中適當地加入愛情元素的確是錦上添花，但也會因為過量而喧賓奪主而蓋過了主線發展。情況就是好似觀眾期望睇查案追兇，但看到的卻是集集都有床上戲和分手場面一般令人失望，還好《七公主》就沒有這個缺點，反而將愛情元素發揮到極限。

頭幾集已經話畀觀眾知係睇愛情故事。（《七公主》截圖）

劇情表面上是圍繞「七公主」尋親以及誰是假公主之間而進行，實際上卻是主打感情牌，但不是那種「半桶水」地的增加感情線，而是擺明車馬跟觀眾說：「呢套就係一套愛情劇！」就第四周《七公主》收視21.9點來看，策略似乎是成功的。

幾乎每個女主角都有愛情線。（《七公主》截圖）

黃翠如代表婚外情和姊弟戀，高海寧代表非一般的宅男戀，林夏薇代表喪夫後遇到第二春，這條愛情線也包含了鄭子誠的兵仔戀，江嘉敏則代表住青春偶像劇式的戀愛，偶遇之中譜出戀曲，鄺潔楹就是代表住後生男女的單戀。除去角色形象較陰沉的陳瀅，今晚（第21集）才出場的劉佩玥和角色早已自殺的陳曉華，五個公主就有七條感情線，七種方式的愛情。

主角仲會有多角戀。（《七公主》截圖）

比起尋親搵真公主，或者她們的愛情線才是整套劇集的主軸。這一種漁翁撒網式的編排的好處就似足情人節必睇的浪漫電影，大雜燴式劇節總有一種愛情方式能引起共嗚，吸引觀眾入場。可以說，其實走親情或愛情路線一直大有市場。

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