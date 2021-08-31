七公主｜監製陳維冠爆結局仍然「執緊」　黃翠如唔係劉丹個囡？

《七公主》播到十七集，雖然主線劇情已經圍繞著幾姊妹的恩怨情仇，不過相信真正的懸念很快會揭曉。日前無綫釋出宣傳片，而黃翠如「問責」監製陳維冠，片中翠如：「我要搵你算帳，搵我做個咁嘅角色，又cool又mean又要我減十幾磅，咁破格，你係咪玩嘢啊監製？」而監製則答她：「角色性格反差大先夠過癮嘛，個結局我仲執緊」，並表示想給翠如更爆的戲份。

黃翠如唔係劉丹個囡？（劇集截圖）

翠如當然繼續追問監製，更想出一個大膽的想法，她問道：「我唔係丹爺個囡？」不過監製未有一個明確的答案，而《香港01》就此事詢問陳維冠時，他也只表示「大家要估吓」。雖然監製沒有告知大家答案，不過的確引伸出懸念，正如翠如的問題不會空穴來風，網民也曾猜想黃翠如是否真女兒的真確性，但翠如在劇情中曾回憶過童年畫面，的確是三姊妹玩樂的場景，而丹爺亦沒理由會認錯自己的女兒，除了是領養回來，並沒有血緣關係。

黃翠如身分成疑？（劇照）

當然，劇集也有可能早就拍好兩個結局，在看觀眾的取向選擇播那一個版本，所以監製仍然在想要放出哪一個。另外，其實在韓國，有些劇集甚至會等到大結局的早上才會拍攝，務求可以掌握到最新的觀眾取向，不過香港一直未有這種玩法，處境劇有機會，但正劇應該不會這麼緊湊。

監製陳維冠大賣關子。（資料圖片）

同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位