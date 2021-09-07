三台收視報告｜《兒歌金曲》預算失誤？　《力圖打排球》成功搶灘

三台收視報告又再出爐，今次的日期是8月30日至9月5日。今次的報告集中在幾個綜藝節目，TVB有《兒歌金曲》，而ViuTV有《力圖打排球》，兩者都是星期六晚上八時半播放，同一個時段下自然有比較。



先講TVB的《兒歌金曲》，今次收視只得11.7點，再看看上星期的《聲夢傳奇First Live on Stage》有13.3點，而再上次的報告播兩小時電影《L風暴》則有16.4點，之後陸續數上去是電影《Stand By Me多啦A夢2》12.8點，連續三星期的奧運不算在內，《明愛暖萬心》14.8點、《聲夢傳奇》17.1和17點。這十個星期的數字，《兒歌金曲》是創了新低，可能是因為本身的節目未能吸引本身的觀眾，也有可能是因為ViuTV同時段播出在網上有很大聲勢的《力圖打排球》，錄得5.1點，平時這個時段主力播電影，也只有3點左右的收視，所以今次是多了約2點。

《兒歌金曲》看來未捉到觀眾需求。（節目截圖）

👇👇👇點擊下圖睇更多👇👇👇

+ 26

講返劇集，ViuTV繼續播韓劇，TVB的《七公主》再破最新紀錄，有21.9點，《智能愛人》也有回升至19.2點，《愛．回家之開心速遞》經歷五星期後重上22點，錄得22.2點，三線劇集的確是慢慢重回正軌，至少沒有再出現《刑記日記》的驚嚇數字。至於播映了兩星期的《思家大戰》，今次的收視錄得16.7點，比上星期稍稍下跌了0.1點，而首周的7天跨平台總收視有19.5點，觀眾達128萬，算是不錯的成績。

首集《思家大戰》收視不錯。（節目截圖）

👇👇👇即睇詳盡收視報告👇👇👇

+ 4

同場加映：李思捷曾被封為季軍 話你知其餘9位當年「十大最討厭藝人」現況