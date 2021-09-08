謝金燕IG挑戰剪瀏海　美貌進化再惹整容疑雲　網民：你認得自己嗎

謝金燕原定要在10月舉辦《TURN口罩世界巡迴演唱會》高雄站，先前宣布受台灣疫情影響延到明年，這段空檔時間除了繼續運動之外，她也開發出修剪瀏海的新技能。而她超過半個月沒更新社群動態，日前卻驚爆：「我戀愛了！」
原來是她很滿意自己的新髮型，Po出一系列的自拍美照，並在限時動態放話「這絕對是今年最流行的髮型」，她說：「這誰呀……………………這髮型…愛了…應該說……我戀愛了。當蘭（當然）…妝美就不用多說了。」甚至還裝出陌生人的語氣搞笑表示：「這誰…求認識！」
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過往她因外型變化遭疑整形，有網民直嗆整到看不出來是謝金燕，留言說「你認識你現在這張臉嗎」，時常與網友互動的謝金燕高EQ回應：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你。別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」
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