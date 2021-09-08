梨泰院Class｜日版改成《六本木Class》　飾演朴敘俊角色的竟是他

由朴敘俊主演的《梨泰院Class》先前掀起追劇熱潮，該劇賣出日本翻拍版權，根據「週刊女性」報導，日本版的《梨泰院Class》將改名為《六本木Class》，朴敘俊的經典角色朴世路已經內定由竹內涼真飾演，準備在明年夏天播出。



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《梨泰院Class》播出後叫好叫座，熱血情節獲得全球粉絲支持。朴敘俊知名度再上層樓，如今已經出國加入Marvel電影拍攝。竹內涼真先前演出《忒修斯之船》表現不俗，如今獲得內定當上《六本木Class》男主角，成為對他人氣與實力的一大肯定。

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