【首爾旅遊】旅行就是瞓到自然醒！梨泰院周邊4個午後行程好去處

首爾作為一座國際化都市，東西方文化在此碰撞交融，漸漸形成了一座座別具異域風情的外國村。其中因美軍部隊在附近駐紮而形成了美國商業街，進而發展為當紅商業街的梨泰院，一直是年輕人約會遊玩的大愛之選。 乘坐地鐵六號線到達梨泰院站，即可遊覽梨泰院主街。餐廳、咖啡廳、化妝品店等遍布街頭，往來的遊人絡繹不絕。比較有特色的是梨泰院南側的舊家具一條街。一家家小店通過櫥窗展示著各式老家具或者精緻的瓷器，讓人賞心悅目。

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梨泰院走紅之初，因為這裏濃重的美式風情而受到了年輕人的追捧。但隨著遊客增多，梨泰院難免漸漸走起了連鎖品牌風，一些連鎖咖啡廳、化妝品品牌紛紛入駐，讓梨泰院有失當初的特立獨行。不過這股特立獨行已經擴散到了週邊綠莎坪、經理團以及漢江鎮一帶。相對於被連鎖品牌店和老牌餐廳霸佔的梨泰院主街，無數咖啡廳、時尚小店在邊緣地帶運營的也是有聲有色。

今天小編就為大家分享幾處梨泰院邊緣地帶的人氣打卡處！

梨泰院地區地圖（韓巢網授權使用）

1. 經理團的早午餐：cafe.ii（카페아이아이）

睡美人向我們證明了一條真理：想做美人就要瞓飽！那麽等幸福的自然醒之後，自然就到了早餐已過午餐未滿的時間，自然是要來上一頓早午餐開啟美好的一天！

經理團是受梨泰院影響比較久遠，發展的也比較豐滿的一處地區。與其說在梨泰院的光環之下，應該說可以與梨泰院平分秋色。因為很早接觸迎合西方人的習慣，經理團的早午餐咖啡廳不少，小編在此為大家分享的咖啡廳名叫cafe.ii。之所以選擇它，除了餐品味道姿色過關，還有它的復古溫馨風太適合女生打卡！

cafe.ii（韓巢網授權使用）

cafe.ii位於經理團街中段位置，在大名鼎鼎的BIMBOM對面的小胡同裏。路邊有易拉架標示，倒也十分好找。咖啡廳外布置了一對歐式沙發，非常搶眼！感覺坐上去立刻化身華麗小公主有沒有~！不過小編到訪的時候剛好趕上雪後，不忍心破壞落雪（=沒勇氣坐在雪上。。。），只好忍痛放棄了變身合照。。

正門上掛著一個木牌，用韓語寫著「我第一次如此凝望我自己」，這也是這家咖啡廳名字「ii」的含義。不得不說，雖然咖啡廳整體很少女心，這句話倒是十分知性詩意。

cafe.ii內部的布置整體走復古、溫馨的路線。餐廳分為左右兩個小區域，面積不大，都隻有各三四張桌子。各種幹花酒瓶等小飾品適當的點綴，雖然比不了鮮花主題咖啡廳的浪漫，倒也簡明可愛。

cafe.ii的菜單也比較簡單，以早午餐為主，也可以單點咖啡或其他飲品。走的是品種少但求精的路子。菜單印在幾張卷邊的牛皮紙上，用夾子隨意夾住，不過正符合店裏的風格。

因為小編是鎖定了早午餐而來的，所以選擇了店裏早午餐的招牌料理~！香腸套餐（左）是直接布菜在厚厚的木制案板上，而多士套餐（右）選用了華麗的圓形瓷盤。每個套餐中都注重搭配了堅果和沙律，美味又健康~！

小編和朋友兩個女生朋友親身體驗，如圖的兩份套餐分量綽綽有餘。cafe.ii還有一道招牌菜——芝士焗蝦仁，可惜這次沒有點到。如果不用餐，只是想來喝一杯咖啡，cafe.ii家的海鹽咖啡是招牌，來訪的小夥伴們可以嘗試一下哦~！

當然，經理團街的美食美景數不勝數。除了BIMBOM，還有趙寅成弟弟經營的咖啡廳等等，小夥伴們來到經理團街之前可以好好的做一番攻略哦！

2. 綠莎坪的午後咖啡：C.THROUGH（씨스루）

飯後咖啡廳基本成為了韓國人不言而喻的流程。今天小編要為大家介紹的這間咖啡廳其實已經盛名在外，坐鎮的咖啡師已經紅得上了央視新聞。但是小編仍然難以抑制內心的激動，堅持要為大家強烈推介的原因只有一個，那就是咖啡師Oppa太！帥！了！

C.THROUGH（韓巢網授權使用）

這間名為C.THROUGH的咖啡廳位於綠莎坪地鐵站附近，沿著梨泰院小學東側的斜坡一路「北上」，分分鐘就可以到達。外觀看來，水泥牆、落地窗，搭配粉色的大門和霓虹燈LOGO，十分和諧而搶眼。

首先給C.THROUGH粉嫩嫩的大門一個特寫，非常喜歡這個設計！門上的韓文就是韓語「門」（문）拆開之後拼寫，沒有把手，只有一個手印。就是苦了有強迫症的小編，每次推門都必須把手嚴絲合縫的對上手印才敢推= =。。。不過有一種指紋解鎖的感覺，感慨一個手印而已，竟然被玩的這麽妙= =。。。

C.THROUGH內部空間不大，只有一層，但是布置簡潔優雅，空間通透明亮。咖啡製作臺靠近門口，是360度開放的。這也和這家店的特色有關。因為這間咖啡師哥哥的主打就是咖啡拉花彩繪，製作拉花彩繪的時候會在製作臺現場進行，滿足一眾迷妹的各種拍照錄影~！

可能因為外國客人較多，C.THROUGH的菜單是韓英雙語的。小夥伴們可以安心的點起來咯~~照片中這份飲料Anything就是我們女生的口頭禪「隨便」。如果點了這杯，咖啡師哥哥會隨意給你製作一杯等價飲品~！有選擇困難的小夥伴們，不要大意的點起來吧~~

小編選擇了店內摘牌的拉花彩繪咖啡（CreamArt）和隨便（Anything），店內還有可以免費領取的小貼紙，上面是店裏的幾款明星飲品。

話說拉花彩繪咖啡真的是顏值與美味並存！奶油的甜膩與咖啡的苦澀相融合，有一點童年回憶之苦咖啡雪糕的神韻（？？？）而且據說彩繪所使用的食用色素是咖啡師哥哥精挑細選從國外進口的優質產品，甚至在韓國都沒有出售，保證安全健康。另外，為了保持拉花彩繪，咖啡只能是冷的。不過並不會過於冰涼，小仙女們即使在冬天也可以安心飲用~

最後！小編要私心的放上人帥手美態度好的咖啡師哥哥三連拍~~~雖然已經是SNS紅人了，這位咖啡師哥哥還是照常坐鎮店裏，向每位客人親切的問好，講解作品的特色，大小事務親力親為。

只想感慨：認真工作的男人太帥了有沒有~！（寫到這裏，小編又去花癡了三分鐘。。。）

3. 南山腳下的美術館：三星美術館 Leeum（삼성미술관 리움）

（平復了花癡心情的小編，來亂入一輪文藝的分享）

三星美術館Leeum正是大家所熟知的韓國第一大財團三星集團所營運的美術館。坐落在南山腳下，緊鄰君悅酒店，可謂寸土寸金的位置。

三星美術館 Leeum（韓巢網授權使用）

Leeum也號稱李老爺子（三星集團帝王李健熙）的藏寶閣，館藏了許多韓國古代貴重文物，價值不亞於國家運營的美術館。美術館建築本身也是有外國知名建築設計師聯合操刀打造的，共分三個展區，常設展覽韓國古代文物以及世界現代美術作品等。

三星美術館Leeum的建築本身和常設展覽都有著很高的觀賞性，定期策劃的展覽也非常具有個性。不過由於三星集團內部的種種原因，對於Leeum的態度也越來越暧昧。近些時間，Leeum一直沒有更新展示，仿佛陷入了停滯期，甚至有傳說三星會Leeum。

作為藝展愛好者，小編在此懷著惋惜的心情向大家來分享，如果大家途徑漢江鎮，可以來Leeum美術館轉轉~館內也設有咖啡廳等休閑空間，文藝與休閑的結合，也是不錯的選擇哦~！

三星美術館Leeum 三星集團旗下的國家級美術館從古代美術到近現代美術應有盡有。 首爾 > 梨泰院 & 龍山 地址 : 首爾特別市龍山區梨泰院路55街60-16 交通 : 6號線漢江鎮站1號出口，步行6分鐘

4. 漢江鎮的雜貨小鋪：d（디앤디파트먼트）

最後，小編要為大家分享的是位於漢江鎮附近的一座「危樓」。

單純看外表，很多人都被這座「危樓」迷惑，畢竟老舊的瓷磚外牆放在中國，就差牆上用紅油漆刷上一個「拆」字了。。。但這座「危樓」內部可是不簡單，進駐了幾間人氣火爆的潮牌店鋪，現在是韓國年輕人們的大愛之地！

「危樓」d（韓巢網授權使用）

整座建築分為地上三層地下三層，地上三層屬於咖啡廳Anthracite，而正門的「d」是進駐地下一層店鋪。地下二層為韓國原創文具雜貨品牌mmmg，地下三層則是瑞士環保袋包品牌FREITAG所有。

「危樓」中最值得一逛的當屬地下二層的mmmg了。mmmg全稱「MILLMETER MILLIGRAM」，是韓國原創的文具雜貨品牌。設計的產品種類也很多，有家居飾品、盤盤碗碗、錢包書包、文具首飾等等。各種重視生活細節而得出的設計品，滿足了人們生活中的點滴小細節，因而也受到了大家的喜愛。

另外兩間入駐店鋪也為大家簡單介紹一下~

地下一層的「d」，是一間生活用品潮流店。選取了硬朗的鐵架倉儲式貨櫃，乍一看有宜家家居提貨區的感覺= =。。出售各類家居生活用品，從鍋碗瓢盆，到箱包收納，到桌椅床榻皆有。

只不過小編個人感覺沒有特別出彩的作品彰顯風格，不過仁者見仁智者見智啦，大家可以到店一品~

地下三層的「FREITAG」更有名氣一些。它是瑞典品牌，於1990年代初開始制造以貨車車篷為材料的袋包，並於世界廣泛銷售。由於使用回收素材為材料，具有獨特的二手感，而且每一款包都會擁有獨一無二的花樣及顏色，深受追求另類的年輕人喜愛。

FREITAG的立意、設計都相當不凡，當然價格也比較不凡。。。不過對於追求獨特或者對做舊感情有獨鍾的小夥伴一定要來它家看看，或許會有心儀的收穫哦~！

D＆DEPARTMENT SEOUL 來自日本的提倡可循環利用的設計師人氣雜貨店！ 首爾 > 梨泰院 & 龍山 地址 : 首爾特別市龍山區梨泰院路240 (B1F) 交通 : 6號線漢江鎮站3號出口，步行8分鐘

小結

在本篇遊記中，小編為大家介紹了幾處位於梨泰院週邊地區的可去之處。雖然位處梨泰院光環的邊緣，卻是人氣的中心地。希望大家以後來到梨泰院，不要隻停留在主街千篇一律的商業街淺嘗輒止，而可以步入深巷，感受到更多更潮流的當地氣息~

當然，首爾還有幾處別具特色的外國村。感興趣的小夥伴們了解一下~

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】