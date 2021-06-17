朴敘俊憑《梨泰院Class》獲賞識進軍荷里活　盤點出道至今經典作

即時娛樂
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現年32歲的韓國男演員朴敘俊，有消息指將於今年下半年進軍荷里活前往美國拍攝電影《Marvel隊長2》（Captain Marvel），若邀請落實，他將會成為繼《永恆族》馬東石及《復仇者聯盟2：奧創紀元》秀賢（Claudia Kim）之後第三位出演MCU的韓國演員。

《Marvel隊長2》導演因為看奧斯卡最佳電影《上流寄生族》時留意到客串的朴敘俊，之後看其主演的電視劇《梨泰院Class》而成為其粉絲。（視覺中國）

據稱，該電影的女導演Nia DaCosta因為看奧斯卡最佳電影《上流寄生族》時留意到客串的朴敘俊，之後看其主演的電視劇《梨泰院Class》而成為其粉絲，不但曾在Twitter公開轉發朴敘俊的照片，更留言表示他是自己的韓劇新男友，大讚朴敘俊魅力爆燈。

《Marvel隊長2》（Captain Marvel）將於2022年上映。（《Marvel隊長》劇照）

事實上，朴敘俊由出道、人氣上升、紅爆亞洲，到現時衝出韓國進軍荷里活只花了10年的時間，而他所拍過部部代表作如《她很漂亮》、《三流之路》及《金秘書為何那樣》都收視叫好叫座無人不識，難怪連荷里活導演都被深深吸引。

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