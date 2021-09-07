智能愛人｜徐嘉謙《理想國》演技出眾　獲監製陳翹英起用再做AI

無綫（TVB）電視劇《智能愛人》最新一集（7日），講述由小演員徐嘉謙飾演的「小智」綁架麥美恩（飾演古家儀），並威脅李佳芯（飾演阿寶），要求她參與恐怖襲擊，以及用計剷除秦啟維（飾演「基點」創辦人Cook）。



小演員徐嘉謙飾演機械人「小智」，演技好評如潮。（劇集截圖）

徐嘉謙年紀輕輕，但演技已相當不俗。徐嘉謙曾參演過無綫電視劇《使徒行者3》及《好日子》，但角色不似《智能愛人》般有驚喜和發揮空間。徐嘉謙剛出場時，不少觀眾本以為他的角色只是個單純天真的機械人小朋友。

但幾集過後，才發現徐嘉謙是最終Boss，不但使計令父母不能送他出國，更設局威脅李佳芯及秦啟維，變身滿腹機心的機械人首領，角色發展令人出乎意料。而飾演「小智」的難度在於須演繹出與年紀不符的冷靜早熟，徐嘉謙的表現生動自然，毫無突兀感，恰如其分，演技好評如潮。

即看徐嘉謙在最新一集的表現：

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徐嘉謙在最新一集中與不少人都有對手戲，包括麥美恩、李佳芯和秦啟維。即使面對視后李佳芯，徐嘉謙的氣場亦不輸蝕；最後他誘騙秦啟維從高處跳下，兩人對戲也有火花，頗有睇頭，他更獲監製及編審陳翹英點名稱讚演技出眾。

徐嘉謙兩年前曾在ViuTV單元劇《理想國》中飾演被母親吳綺莉迫做練習、墮樓身亡的兒子「實仔」，後來則變成機械人重生。早前陳翹英接受《香港01》訪問坦言，他參考了史提芬史匹堡的電影《人工智能》，創作出《理想國》中《苟延殘喘》的故事，並將情節搬至《智能愛人》，又特意再起用徐嘉謙飾演同一角色。

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對比《理想國》，徐嘉謙在《智能愛人》的演技更細緻。而陳翹英再接受《香港01》訪問，透露「小智」是「實仔」的黑化版本，就像是摻雜了科幻元素的「實仔」續篇，「我想我故事角色生命有延續。」

他直言當初拍《理想國》時，演員公司推介徐嘉謙試鏡，結果他技驚四座，陳翹英亦立即起用了他。他表示最滿意是上集徐嘉謙誘騙秦啟維墮樓一場戲，更稱讚徐嘉謙雖然只是中一生，但「佢比起真實年紀多10年演戲經驗，係我近年見過最有潛力嘅童星。」