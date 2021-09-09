吳子冲身高187cm加唔少分　自爆獲邀做馬德鐘對手：喺酒吧抽佢水

吳子冲（Felix）今日（8日）與一眾TVB劇集《七公主》演員一同出席劇集宣傳活動，身高187cm的他換上劍擊服望落就正如一個專業劍擊選手一樣，原來他玩劍擊已超過20年，在學界有過「劍擊王子」的稱號，弟弟吳子浩更曾經是一名港隊劍擊代表：「我小學三年班被父母逼去玩課外活動，其實我嗰陣生得唔係特別高喺班入面都係排中間，只係我唔想要啲咁文藝嘅嘢，揸起把劍好似特別開心特別興奮。」
Felix因為身高和懂得劍擊的優勢而被相中拍《七公主》，拍攝時有幸與港隊劍擊代表張小倫一齊切磋劍藝，他坦言這個經驗讓他穫益良多：「佢喺現場都教咗我好多打劍要注意嘅嘢，因為小倫係打花劍嘅，而我本身係打佩劍比較多，但拍戲要打重劍，所以佢話到我知點先似返打重劍嘅姿勢同神髓，真係好多謝佢，重要放慢一半速度打輸畀我真係委屈咗佢啦！」
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擁有187cm身高的Felix坦言，同劇的陳諾忠身高更高達190cm，自己絕不是全TVB最高的人，不過卻曾因為優越身高而獲欽點做185cm高的馬德鐘劇中對手：「我同過佢拍過一場戲，套劇未出街嘅，我係扮演一個同性戀者，喺酒吧度抽佢水，就係因為我同佢差唔多高，所以先搵我同馬德鐘拍！」
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