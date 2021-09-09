吳子冲身高187cm加唔少分　自爆獲邀做馬德鐘對手：喺酒吧抽佢水

吳子冲（Felix）今日（8日）與一眾TVB劇集《七公主》演員一同出席劇集宣傳活動，身高187cm的他換上劍擊服望落就正如一個專業劍擊選手一樣，原來他玩劍擊已超過20年，在學界有過「劍擊王子」的稱號，弟弟吳子浩更曾經是一名港隊劍擊代表：「我小學三年班被父母逼去玩課外活動，其實我嗰陣生得唔係特別高喺班入面都係排中間，只係我唔想要啲咁文藝嘅嘢，揸起把劍好似特別開心特別興奮。」



吳子冲坦言小時候曾經幻想過長大要做一名全職運動員，但礙於中學時去了英國讀書而放棄打劍，不過他卻在當地學習了多種不同類型的運動，欖球、曲棍球、網球、壁球同標槍都有學過，無一樣能難倒他。（陳順禎 攝）

Felix因為身高和懂得劍擊的優勢而被相中拍《七公主》，拍攝時有幸與港隊劍擊代表張小倫一齊切磋劍藝，他坦言這個經驗讓他穫益良多：「佢喺現場都教咗我好多打劍要注意嘅嘢，因為小倫係打花劍嘅，而我本身係打佩劍比較多，但拍戲要打重劍，所以佢話到我知點先似返打重劍嘅姿勢同神髓，真係好多謝佢，重要放慢一半速度打輸畀我真係委屈咗佢啦！」

點擊觀看吳子冲與張小倫切磋劍藝的片段：

+ 3

（左起）陳戩浩、陳諾忠、丁樂鍶、鄺潔楹、李君妍、尹詩沛、梁百川及吳子冲今日（8日）出席劇集《七公主》宣傳活動。（陳順禎 攝）

吳子冲笑言家人見到自己幕前的機會變多感到相當安慰。（陳順禎 攝）

擁有187cm身高的Felix坦言，同劇的陳諾忠身高更高達190cm，自己絕不是全TVB最高的人，不過卻曾因為優越身高而獲欽點做185cm高的馬德鐘劇中對手：「我同過佢拍過一場戲，套劇未出街嘅，我係扮演一個同性戀者，喺酒吧度抽佢水，就係因為我同佢差唔多高，所以先搵我同馬德鐘拍！」

吳子冲獲欽點與身高185cm的馬德鐘演對手戲。（IG/@joema_tak_chung）