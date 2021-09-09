澎恰恰失蹤！女拍檔憂「有不好的念頭」　他報平安：心情受到打擊

台灣女星佩真因澎恰恰訊息傳一句「今晚是我人生最後一晚」，擔心澎恰恰有不好的念頭，澎恰恰今早又失聯，讓眾人擔心不已。



澎恰恰臉書稍早由小編代為報平安，發文中僅表示最近因為台灣疫情的關係，很多計畫受到影響，他的心情也受到不小打擊，但他目前人平安，抱歉讓大家擔心。

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以下為臉書全文：

澎哥現在人平安沒事。

近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…

但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。

（謝謝各位媒體朋友的關心，這邊統一回覆，希望別影響到大家🙏）



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】