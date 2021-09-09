【Tiger King】老虎樂園管理員Erik猝逝　朋友形容：死狀有點離奇

去年於Netflix上架的獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）引起全球熱話，除了在爛番茄奪得97%的超高分外，更長期穩佔Netflix點播排行榜的首三位。紀錄片推出至今不時都傳出新聞，透露主角Joe在獄中的「苦況」及有關老虎樂園的最新消息。昨日傳出消息指，老虎樂園的管理員Erik Cowie離奇死亡。

根據外媒《TMZ》報道，Erik Cowie上周五被朋友陳屍在紐約家中，享年53歲。其朋友指發現Erik的遺體時，面部朝下，身體亦沒有明顯傷痕，更形容「死狀有點離奇」。警方透露現場並未發現可疑物品，Erik身旁亦沒有藥物。為了釐清死因，警方表示會做濫用藥物測試，因Erik滿口爛牙，更曾被懷疑吸食過冰毒。另外，Erik在紀錄片中表示牙齒問題是年紀所致，在節目播出後已尋求牙醫整理牙齒。他在節目中曝光率身高，更曾在法庭指證Joe曾虐待動物，使Joe被判監，而離世前已經離開老虎樂園好一段時間。

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