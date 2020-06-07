【Tiger King】Carole終成大贏家　驚爆老虎園埋藏多具男屍？

獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）於今年3月中上架後，隨即引起劇迷熱烈討論，成為Netflix最成功的作品之一。這套比小說更瘋狂的紀錄片除了講述Joe奇怪的一生，還揭開死對頭Carole的惡行，由於主角Joe仍在獄中服刑，不少劇迷都會緊貼有關他的新聞。日前外國傳媒就報道Joe的老虎樂園園地及部份建築財產，正式被Carole接管！

紀錄片中都有提及Joe為了撼贏死對頭Big Cat Rescue創辦人Carole Baskin，而使用跟Big Cat Rescue相似的標誌設計，卻在2011年被Carole控告侵犯商標，最後Joe要向Carole賠償100萬美元（約770萬港元）。不過Joe在入獄前就將老虎樂園的擁有權留給拍檔Jeff Lowe，及後於2016年再被Carole入稟法院控告文件欺詐，同時Joe的動物王國就被Jeff吞併，日前就有傳媒報道稱 ,Joe收到正式通知，Carole可以沒收園地抵償債項。另外，Jeff Lowe更大爆Joe的老虎園埋了多具印地安男孩的屍體。

雖然Carole贏得了Joe的老虎園地，但偽善的Carole仍然不受劇迷歡迎，更有大批網民翻炒她當年第三者，更疑似為了奪得富豪前夫Don Lewis的豐厚遺產而將他殺掉餵老虎。日前佛羅里達州的一名警長宣布，早前警方已經請了專家鑑定，確認Lewis的遺囑實屬偽造，另外紀錄片中都已經有多位證人能夠證明Carole很大機會是有預謀令Lewis失蹤。