七仙羽加持P1X3L做本地第三大男團　Phoebus：George搞笑好似保錡

風水師傅七仙羽（七師傅）幽默的「綜藝體格」使她迅速走紅，綜藝節目及廣告邀約不斷，個人擔正的綜藝《七救星》掀起全城熱討，由《造星II》出身的Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）組成男團P1X3L自去年出道起一直星途平平，未有如師兄MIRROR般獲大量人氣，不過三子仍然選擇默默耕耘，又在節目向七師傅「求救」，師傅直指組合名難記又複雜，索性要P1X3L改名叫「Oh My God／OMG」。「OMG（a.k.a. P1X3L）」周五（3日）發布與團體新名同名兼親自填詞的新歌MV，「根本不介意／全世界笑我白癡」、「個個都叫我躝返屋企」、「我賣力嘅舞蹈冇人睇到 」等歌詞令人心酸。



Phoebus感謝七師傅令更多觀眾認識P1X3L，也不介意大眾稱他們作OMG。（節目截圖）

歌曲《Oh My God》發布後隨即獲同門師兄ERROR隊長肥仔（梁業）轉發指「其實佢哋都好努力」，一直見證三人成長的強尼為三人打氣並寫道：「揼（耷）低頭、繼續做、向前跑，過一段時候，岳（𩓥）返個頭上嚟，可能望到嘅嘢會唔同㗎！」連ViuTV董事及總經理魯庭暉亦轉發影片道「不用千軍萬馬，我們千變萬化！」觀眾亦紛紛留言打氣道：「慢慢追返有你哋嘅節目，希望你哋可以陪香港人一齊前進，成為第三個天團」、「睇到你哋的付出，你哋會越來越好」、「感謝七師父加持」、「期待新團歌」。

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Phoebus在接受《香港01》訪問時提起P1X3L剛出道的時候其實有過一段頗迷失、迷茫的日子：「始終我哋出嚟嘅時候，MIRROR同ERROR開始好多人認識，大家好容易就會有比較，我哋當時又未有作品畀人見到，大眾就會好先入為主地Judge我哋，都會大壓力少少。」

（IG／＠phoebus_ng）

Phoebus坦承感謝師兄的存在令他們隨之多了人認識，也令三子更加鞭策自己；三子又視師兄為學習對象：「George喺節目講笑過P1X3L係MIRROR同ERROR之後嘅第三大男團，喺搞笑方面好多人都話George好似保錡；例如Edan（呂爵安）拍劇拍到好夜都會再去做Gym，我哋都要學習嗰種努力。」

P1X3L 三子近日正忙於拍攝劇集《i.Swim》。（資料圖片）

提起出道以來收到不少負評，Phoebus直言開初難免會難受，但現在已學會欣然面對，甚至會自嘲的方式去應對：「始終我哋第一首歌形象各方面都比較行得前，主要都係攻擊下個造型、髮型，Marco嘅章魚燒頭，一開始睇到唔好嘅嘢一定會唔開心，而家已經識調節，甚至互相用嚟串返對方！」

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