何超欣讀清華大學研究生姚安娜正式出道　豪門千金團近況逐個睇

已故賭王何鴻燊孻女何超欣與哥哥何猷君同為家族中的學霸，何猷君當初以21歲之齡成為美國麻省理工學院（MIT）最年輕的金融系畢業生，只用了3年時間就完成4年的課程，不過妹妹何超欣就超越哥哥，取得管理學及建築學雙學位，更被清華大學蘇世民書院取錄，升讀碩士，主修中國公共政策。日前何猷君在微博轉載何超欣開學的典禮的照片，並大讚妹妹：「我們全家人都為你感到無比的驕傲！能在清華讀研是多麼難能可貴的機會，要懂得珍惜，更要力學篤行！」



何超欣（左一）日前出席清華大學研究生開學典禮。（微博@清華大學）

家境富裕的何超欣身邊的朋友同樣是豪門之後，背景顯赫，去年她與兩位富商千金姚安娜及袁九兒聚會的照片曝光，三位豪門千金的女團打扮掀起熱議，更被封為史上最富貴千億女團！其實除了她們之外，還有不少名媛閨蜜團，她們更獲邀出席世界十大奢華舞會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes），位位都大有來頭！

史上最富貴千億女團！（IG@annabelballerina）

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