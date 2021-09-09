56歲楊玉梅積極進修考獲營養學文憑　坐擁飲食王國身家豐厚

現年56歲的楊玉梅一向凍齡有術，樣貌和身材與年輕時相比都沒有太大分別，多年來她都控制住體重不超過100磅，除了Keep住做瑜伽鍛煉之外，她平時亦非常注意飲食，少食辛辣及肉類食品，晚上減少進食澱粉質及甜品，原來她還有積極進修，早前她就曬出自己的畢業證書，宣布獲得應用營養與體重管理文憑，而且還考獲三科A的成績，不少粉絲都留言祝賀！



完全睇唔出真實年齡！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅曬出自己的畢業證書。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅在1990年參選亞姐贏得季軍，還獲得最上鏡小姐、完美體態獎，之後她加入亞視，但僅僅五年就離開，及後她曾過檔TVB及向電影圈發展。近年楊玉梅重返TVB拍劇，劇集一部接一部，包括《包青天再起風雲》、《特技人》、《牛下女高音》、《法證先鋒IV》、《迷網》等等，雖然戲份不多，但演出就獲得觀眾認同，大讚她好戲。而楊玉梅曾在接受訪問時就坦言回巢拍劇並不是為錢，而是希望遇到好的劇集及角色，有空間發揮，獲得滿足感。

楊玉梅近年重返TVB拍劇，演出備受好評。（劇照）

重溫精彩演出：

+ 4

楊玉梅曾暫別香港娛樂圈，在內地開公司拍電視劇及電影，更學習做監製，嘗試幕後工作。除了演藝事業之外，楊玉梅早在2000年就進軍飲食界，投資開餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她就十分低調，可以算是圈中的隱形富婆。雖然楊玉梅至今仍是單身，但她亦不愁寂寞，本身有國際瑜伽導師牌的她經常做瑜伽Keep Fit，各種高難度動作都難不倒她，令人驚歎！

+ 40

第9期藝員訓練班聚會 彭皓鋒離巢封帝揚威國際宋芝齡生財有道

點擊下圖逐個睇：