楊秀惠孖周家蔚慶生曬12年閨密情　自爆剛來港窮到食唔起茶記午餐

馬來西亞籍的楊秀惠近日回港頻頻相約好友飯聚，周四（9日）楊秀惠就貼出為周家蔚（Janet）慶祝38歲生日的照片，並寫下千字文紀錄與這個好閨密12年來的好交情：「我入行不久後就認識她，她真的是一位善良、心地好、脾氣好、對人好，而且永遠都是充滿笑容的美人，我真的好幸運能有這樣的好朋友。」即使時光荏苒，二人的身份有所改變，友情卻絲毫不變：「現在我們都成為母親了（她比我經驗更豐富）身分不同了， 但我們感情依舊，時間並沒有將我們的友誼改變，希望我們的友誼長長久久！」



楊秀惠與周家蔚是一對好閨密。（IG／＠vvyeo）

楊秀惠猶記得自己22歲的時候隻身來港發展，慶幸身邊有Janet相伴：「最記得就是以前我們都住在將軍澳， 當時我剛來香港拍劇不久、收入不多，再加上廚藝非常差（當時只會煮麵加菜和魚蛋，現在的廚藝都是靠看食譜和YouTube學習的）每次我們約見面時我都會請她遷就我，等某茶餐廳的下午餐開始了我們再過去（因為下午茶比較便宜，我想省錢）她也一定會配合我。在那裡我們有很多美好的時光。我到現在還是非常喜歡吃那間餐廳的下午茶餐！那段年輕青澀開心的日子，雖然家人不在香港陪伴我，但是有那麼一位善良的好朋友總是在我身邊，我真的很感恩。」文末楊秀惠不忘標籤「#年紀越大越珍惜身邊的朋友 #感恩」

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Janet及後亦深情表白指一直視楊秀惠為妹妹：「太耐冇見你啦，咁快就兩年，掛死人咩？不用傾視頻啦，很奇妙地望住你做媽媽的樣子，好像突然之間長大了，你好叻叻呀！Proud of you！認識你的時候你年紀比我少（小），身邊的朋友都比我大，所以我就當你妹妹這樣對待，我會永遠照顧你！你寫啲嘢好Sweet啊，想整到我喊咩！哈哈！Love You！」楊秀惠亦回覆指：「可能當了媽媽特別感性，只是將內心的感受寫出來。」

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