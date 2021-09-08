甜爺爺｜童星劉皓嵐靚仔吸人氣　夏韶聲外孫有混血Feel激似BL男神

ViuTV真人騷《甜爺爺》大打親情牌，邀請四對爺爺／公公及孫兒透過一連串任務令兩代的關係變得更親密，包括夏韶聲（Danny Summer）及外孫Kyle（賴尚摯）、周中及孫子周翱正、劉皓嵐（劉小華）及公公許國成、爺爺Bee及孫女Irene，節目播出後口碑不俗、觀眾表示大感窩心！除了爺爺們的逗趣互動及發言甚得觀眾喜愛外，孫兒們的魅力同樣不可擋，當中現年13歲的童星劉皓嵐及夏韶聲的外孫Kyle均以外型俊俏而備受關注：「Kyle同皓嵐都好得意」、「好鍾意皓嵐小朋友，靚仔又斯文」。



點擊圖輯睇劉皓嵐及Kyle靚仔相！

+ 25

劉皓嵐8歲已加入毛記電視做童星，及後不時都能在影視作品中看到他的演出，去年在ViuTV電視劇《歎息橋》飾演林保怡堂弟的李小陸；17年曾參演電影《空手道》、今年則在《狂舞派3》中擔任主演之一的佳仔。剛剛升上中學的劉皓嵐可謂多才多藝，擅長劍球，又有學習拳擊，2019年以Funky Heroes一員身份與隊友贏得World Of Dance（香港賽區）少兒組別冠軍，及後代表香港到美國參加總決賽，未來可期。同樣被讚靚仔的還有Kyle，有觀眾認為Kyle的樣子甚有混血Feel，激似泰國BL男神Bright！Kyle不時在公公夏韶聲的YouTube頻道出鏡，跟着公公四處遊玩，出演欄目為《我係細路KOL》，細細個已對鏡頭相當熟悉。