Anson Lo盧瀚霆紅到登陸功課　有家長反對偶像風氣進入校園惹反駁

ViuTV電視劇《大叔的愛》落下帷幕近兩個月，餘溫卻絲毫未減，主角之一的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）人氣持續高企，個人IG已吸逾55萬粉絲，全城掀起「教主」熱，工作上忙到冇停手、頻頻吸金，連睡眠時間也缺乏。近日有「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）上載學校功課，只見英文工作紙印有Anson Lo的樣子並以他作例「If Anson Lo come to my class, I will scream out loud」，該位神徒發布限時動態並標記教主寫道：「今日收到份功課嗰陣我high到我嗰班啲人以為我傻咗！」帖文更獲教主轉發：「陪你們一起做功課！」與此同時亦有人分享了市場營銷的功課上印有姜濤的樣子，只見MIRROR風潮之強勁。
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不過有報道指，有家長認為偶像風氣殺入校園並不適合，更有人針對《大叔的愛》為同性戀題材令青少年對兩性關係疑惑。與此同時有相反聲音指責此類思想守舊兼封閉，偶像有助加強學生對學習的興趣；而性關係教育責任在於家長，而非將責任推卸予他人。
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