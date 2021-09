Anson Lo盧瀚霆紅到登陸功課　有家長反對偶像風氣進入校園惹反駁

ViuTV電視劇《大叔的愛》落下帷幕近兩個月,餘溫卻絲毫未減,主角之一的MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)人氣持續高企,個人IG已吸逾55萬粉絲,全城掀起「教主」熱,工作上忙到冇停手、頻頻吸金,連睡眠時間也缺乏。近日有「神徒」(Anson Lo粉絲專稱)上載學校功課,只見英文工作紙印有Anson Lo的樣子並以他作例「If Anson Lo come to my class, I will scream out loud」,該位神徒發布限時動態並標記教主寫道:「今日收到份功課嗰陣我high到我嗰班啲人以為我傻咗!」帖文更獲教主轉發:「陪你們一起做功課!」與此同時亦有人分享了市場營銷的功課上印有姜濤的樣子,只見MIRROR風潮之強勁。



不過有報道指,有家長認為偶像風氣殺入校園並不適合,更有人針對《大叔的愛》為同性戀題材令青少年對兩性關係疑惑。與此同時有相反聲音指責此類思想守舊兼封閉,偶像有助加強學生對學習的興趣;而性關係教育責任在於家長,而非將責任推卸予他人。

