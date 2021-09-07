甜爺爺｜搖滾之父夏韶聲唔係好知道MIRROR　「但佢哋應該存在」

夏韶聲（Danny Summer）近日孖孫兒Kyle參加ViuTV真人騷《甜爺爺》促進爺孫之情，Kyle表示最喜歡跟公公在車上唱唱歌、說起公公有「香港搖滾之父」之稱，Kyle亦遺傳了樂隊之魂，近日正在學打鼓，夏韶聲更透露送了一支結他予Kyle，不過就沒有想過「承繼」這回事：「我從來都唔諗下一代會行我呢條路，大家都知道呢個圈子好辛苦，所以隨遇而安啦，我唔鼓勵佢哋諗呢樣！」夏韶聲喜好探究UFO，他透露Kyle也有看自己剪輯的影片：「我冇乜同佢講UFO，唔係咁需要。」



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夏韶聲作為樂壇的傳奇人物，問起如何看待這個年代的樂壇，他就說：「因為年紀嘅問題，我哋而家去講一定俾人話：『你梗係話以前年代好！』過去嗰時係一定好，過咗去係有證明，而家係咪唔好我就唔敢講，一定有而家嘅人覺得好。」談起MIRROR、ERROR近來掀起熱潮，作為大前輩的夏韶聲如何看待，他說：「我好坦白只係睇新聞，其他嘅嘢唔係好知道，偶像係一定存在，後生有後生喜歡嘅嘢，或者我哋只可以話『Let them stay there』，永遠唔好話呢個唔好、嗰個唔好，佢哋應該存在嘅！」