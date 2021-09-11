45歲吳嘉龍近照皺紋明顯好滄桑　淡出幕前兩年變化極大

現年45歲的吳嘉龍（Carl）是知名影星吳耀漢的兒子，媽媽Susan是英國人，身為中英混血兒的Carl不但五官立體，而且高大靚仔，憑着出眾的外形備受關注。不過入行多年的Carl星運平平，近年更淡出幕前，但他不時會在IG分享日常生活，日前Carl Post出兩張近照，相中的他打扮樸素，頭髮白了不少，而且皺紋明顯，昔日青靚白淨的形象不再！



吳嘉龍（Carl）當年以模特兒身份出道。（視覺中國）

Carl是知名影星吳耀漢的兒子。（視覺中國）

Carl在2000年以模特兒的身份出道，因為標緻的混血樣貌及高大身形，被封為「最帥星二代」。當時Carl深受各大時尚品牌寵愛，經常與徐子淇、周汶錡、Ana.R、Rosemary等一起行騷，之後他參演了由黎明與張曼玉主演的電影《一見鍾情》，雖然Carl在戲中只是擔任配角，但就正式進入影視圈，之後他陸續參演了《新警察故事》、《龍鳳鬥》、《天行者》、《金雞SSS》、《湄公河行動》、《無雙》等，當中他在2004年與章小蕙合作拍攝情色電影《桃色》，相當出位！

Carl曾與章小蕙、河莉秀合作拍攝情色電影《桃色》，當時他們還一起出席第55屆柏林電影節。（Getty Images）

雖然Carl一直以來出演的角色都是以配角為主，但他多年來都堅持靠自己在演藝圈中打拼，2018年Carl有意與拍拖多年的馬來西亞籍女友結婚，但其後他爸爸吳耀漢在接受訪問時就大爆女方家長嫌棄Carl冇車冇樓，不過他就直言不會出錢幫手，希望Carl自己努力。而Carl在2019年後就未有新作推出，近兩年來他不時出外旅行，尤其鍾意出海，但他似乎不太注重保養，所以皮膚開始變得粗糙，頭髮也變白，與同齡男星相比顯得更滄桑。

Carl鍾意出海，但他似乎不太注重保養。（IG@thecarlng）

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