47歲松嶋菜菜子崩壞？日本Uber Eats廣告變「巨眼妹」網民唔認得

「日劇女王」松嶋菜菜子（日語：松嶋 菜々子）曾出演許多知名影劇，像是《麻辣教師GTO》、《當祈禱落幕時》、《家政婦三田》等，都可以看到松嶋菜菜子的身影出現在劇中。近日她與星二代Matt（桑田將司）合作拍攝的廣告影片曝光，新造型讓看到的粉絲都被嚇了一跳。



松嶋菜菜子換風格？最新廣告曝光形象大轉變

松嶋菜菜子現年47歲，就算已經是兩個孩子的媽，仍是保養得相當不錯，被日網封為演藝圈的美魔女之一。去年因為大女兒去英國留學，為了陪她松嶋菜菜子也一同前往國外，直到最近才回來日本。近期松嶋菜菜子就與Matt一同拍攝Uber Eats的廣告，影片中Matt幫她化妝，但完妝後的妝容跟她以往的風格差異極大，浮誇的眉毛與鼻影，再搭配艷麗的口紅，眼睛戴上混血感十足的放大片，讓松嶋菜菜子整個「Matt化」。

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再次出現螢光幕前！粉絲大讚：還是一樣美

廣告一曝光，就有網友笑問是在惡搞松嶋菜菜子嗎，也有粉絲看到她影片開頭時的樣子，紛紛表示「再戰十年不是問題」、「還是一樣漂亮」，松嶋菜菜子就算出道30年，都還是保持依樣美麗的狀態，看得出來保養得很好。

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