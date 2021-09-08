福原愛爆不倫戀恐入「劣跡藝人名單」　專家憂隨時被消失

日本「乒乓球天后」福原愛（小愛）先前爆出不倫戀，並於7月正式和江宏傑離婚，後續在日本擔任東京奧運球評，也大動作接受陸媒3次專訪，頻頻向大陸示好。



不過近期恰逢中國大陸演藝圈積極清算「劣跡藝人」，有台灣資深媒體人認為她的前途堪憂，何況她還是鬧過不倫的「失德藝人」，隨時要有被消失的準備。

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台灣資深媒體人許聖梅在節目《新聞挖挖哇》分析，「我覺得中國（大陸）的網友，對福原愛的感情很特殊。」首先內地人覺得小愛「就是我們的」，因為小愛年少曾在東北學打球，又說了一口東北話，她也強調千萬別忽略「他們現在對台灣人非常仇恨，福原愛是台灣媳婦，但是她台灣的婚姻破碎了。」

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許聖梅指出，福原愛婚內不倫照理算是「失德藝人」但陸網依然買單，所以德跟範是他們訂的標準，陸網認為「台灣的婆家不喜歡妳、日本的娘家也不喜歡妳，那就來吧！妳是我們中國（大陸）人。」大陸其實是把小愛當作宣傳，「所以也不要太高興，她真的能夠上遍所有節目嗎？在中國大陸，錢好好賺對不對，妳隨時都要有被消失的準備。」

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