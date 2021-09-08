人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！



日本節目《ノブナカなんなん》最近邀請了4位擁有日本第一記錄神秘美女，包括「最長腿」和「最柔軟」的女生，而其中一位被選中的美女叫佐藤ミケーラ倭子（Michaela），是日本與巴西的混血兒，前女子偶像組合「アイドリング（Idoling!!!）」成員和雜誌模特兒，現在是一名藝人及YouTuber。

這位長相甜美的混血美女到底有什麼過人之處？當她脫下口罩，張開口伸出舌頭，立即嚇壞了現場的所有主持人。原來她是擁有全日本最長舌頭的女生，長度接近10cm，完全伸出舌頭時，舌尖能超越下巴，甚至到達頸部一半的位置，往上勾起舌頭更可以舔到鼻尖。Michaela表示擁有異於凡人的舌頭讓她很煩惱，雖然看似不太影響生活，但其實會為工作帶來不便，尤其是與男演員拍吻戲時會超尷尬！

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長舌頭為Michaela帶來不少尷尬經歷，最讓她深刻的一件事是早前因為工作關係要和男演員拍吻戲，本來只打算淺淺的輕吻完事，但男方卻突然進取地和她法式濕吻，殺她一個措手不及。後來，兩人聊天時才發現原來Michaela的舌頭太長，拍吻戲時不小心伸到男演員的口中，讓他誤會而導致輕吻變成濕吻！

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你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人島整蠱」😂👇👇👇

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由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。想知道整人的爆笑全過程？點擊看全文：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑