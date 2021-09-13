馮盈盈何依婷化身迷妹追截歌神　張學友受訪應承會再返TVB亮相

張學友昨日（12日）為《香港小姐競選2021》獻唱四首歌，掀起全晚高潮。表演完畢後，張學友旋即離開舞台，在工作人員的護送下直奔座駕。



原來一眾前港姐三甲都是歌神粉絲。今日（12日）娛樂新聞台上載片段，馮盈盈、張秀文、朱晨麗、何依婷早在學友演唱期間已守候在廠外。雖然最後她們都無法與學友合照，不過仍成功同歌神打招呼，而何依婷和馮盈盈都眼濕濕，似乎能夠見到張學友一面已十分感動。

同一時間，娛樂新聞台成功攔截學友，學友受訪表示本以為因颱風來襲而無法到戶外表演，幸好天公造美，又應承會再亮相TVB。

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