蔡詩芸被傳媒質疑讓工人坐車尾箱　IG公開車廂內部公開真相獲讚

台灣男星王陽明的太太蔡詩芸早前結束電台工作登上一架七人車離開時，被傳媒目擊她讓外傭從車尾箱爬上車，並於今日（13日）以「將外傭塞後車廂」（即車尾箱）為題，質疑她違反交通安全作出報道而引起社會嘩然。蔡詩芸其後在Instagram公開其車廂內部無聲反擊，令原先批評蔡詩芸的網民馬上收聲，反指傳媒看圖說故事：「真相大白！」



蔡詩芸是王陽明的太太。（Instagram：@dizzydizzo）

據台灣傳媒《CTWANT》報道指出，蔡詩芸上周二（7日）結束電台宣傳之後乘搭七人車離開，中途司機落車讓一名外傭由車尾箱爬入車內，更指出車尾箱並沒有座位，而司機關上車門之後就隨即駛往蔡詩芸的住處，因此此舉令外界質疑有違反交通管理條例之嫌。網民亦紛紛留言喪鬧蔡詩芸不懂尊重：「果然是有錢人想怎樣就怎樣！」

蔡詩芸在Instagram限時動態上載該Alpha七人車的車尾箱照片，真相大白。（Instagram：@dizzydizzo）

對此，蔡詩芸馬上在Instagram限時動態上載該Alpha七人車的車尾箱照片，只見照片中最後排其實有一邊的座位，即如果要坐上該個單邊座位，由車尾箱上落車會比起從車門爬入去來得更方便快捷。網上評論馬上180度大轉變，網民怒斥傳媒在沒有查清楚的情況下就亂跟風出新聞太過分：「讓人見識到媒體是如何黑一個人」、「無知是一件很可怕的事」、「只能這樣寫才有看頭啊」、「網民都是搞不清楚狀況就在亂罵」，並要求傳媒應該要向蔡詩芸道歉。