朱一龍被挖舊照遭質疑同平安神宮合照　背後歷史引起網友不滿

上月中內地男星張哲瀚被網友挖出曾在日本的靖國神社拍照，還在微博上貼一張「旭日旗」改裝車的照片，因此被質疑其「親日」。沒想到同他合作拍攝《山河令》而走紅的另一男星龔俊，日前亦被網友挖出其曾在日本旅行時拍攝的Vlog片段中，見其現身於印有「京都靈山護國神社」石碑字眼的地方，質疑他參拜神社，引來廣大網友不滿。

未料近日另一男星朱一龍亦發生同類事件，被網友挖出他多年前赴日本旅行時，於東京的平安神宮拍照，引來網友不滿掀起討論。

張哲瀚被網友質疑「親日」 。（《山河令》微博圖片﹑微博圖片）

龔俊被網友質疑參拜神社。（微博圖片﹑《山河令》微博圖片）

從網上曝光的照片可見，朱一龍在2016年11月14日在其微博上貼了9張照片，記錄了多處在日本的美食﹑風景照，其中一張就是同神社合照，被細心網友發現該地是位於東京的平安神宮，所以引起網友批評應該要一視同仁，嚴厲打擊參觀日本神社的行為。

朱一龍同平安神宮合照，引起網友不滿。（微博圖片）

而翻查資料得知，平安神宮的首任宮司就是1947年被指控為重要戰犯的小松輝久，作為曾參加侵華戰犯的他，擔任平安神宮最高負責人，難免會令網友反感。另外，前往神宮之前必經一座大鳥居，而這一座紅色大鳥居是在昭和4年建造的，當時是昭和天皇上任滿周年紀念，而昭和裕仁天皇就是發動侵華戰爭的人，所以朱一龍的行為引起大家反感。而事件正慢慢延燒當中，不過目前未見朱一龍作出回應。

平安神宮的首任宮司就是侵華戰爭的小松輝久。（微博圖片）