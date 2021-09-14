薔薔林嘉凌擔心與前男友親密照外流　這樣做自保卻令自己留案底

《小明星大跟班》日前討論「要告人或是怕被告，小大法律講堂開講啦！」，節目邀來詹惟中、薔薔、海倫清桃等藝人，分享自己碰過的訴訟案件。曾在節目中分享被恐怖情人暴力對待的薔薔，為了怕對方把親密照外流，竟偷走前男友的電腦，不料這舉動，害自己有了妨礙自由的前科。



薔薔表示：「他看到門被我破壞掉，東西被我抱走，馬上去告我偷竊。」當時她年僅20歲，因為不懂出庭時的細節惹怒法官：「（台灣）律師跟我說要裝作很害怕的樣子，這樣法官才會判他重一點，但看到那傢伙的臉我就是想罵他！」薔薔在台灣法庭上火爆模樣，不僅讓當地法官覺得不受尊重，還對她說了重話。

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海倫清桃對網民的歧視留言相當困擾：「罵我沒有關係，可是連帶越南女孩子全部罵，說越南人來台灣都是在當妓女！」她還遇過非常惡毒的留言，像是她分享替乾女兒慶生的溫馨畫面，竟有網民留言「提早幫妳乾女兒過忌日」，這讓她不禁擔心乾女兒的人身安全，因此還到台灣警局報案，沒想到卻被當地警方冷處理。

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詹惟中則是為鄰居問題所苦，「他（鄰居）裝潢完後，我吃飯突然有水滴到我的餐桌上，我一聞還臭臭的，好像是糞管的水。」詹惟中急約鄰居鑑定漏水原因，不料對方態度消極，讓他相當無奈只能選擇提告，有過這次經驗，他特別提醒大家裝潢時，盡量不要移動廁所位置，因為容易拉高地面造成排水不順，還可能會違反台灣建築法規。

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