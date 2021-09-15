台性感網紅僅穿內衣逛超市惹批評　泥泥學姐一個字揭背後原因：懶

YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐）外貌甜美，擁有的火辣身材，Instagram累積超過175萬人追蹤。她時常在社群網站分享福利美照，近日曬出現身超市的照片，火辣穿搭立刻成為外界關注亮點，意外掀起大批網友暴動熱議。



泥泥11日發文透露，運動完之後前往超市採買，同時不忘曬出一張全身辣照，只見她穿著黑色牛仔短褲，上半身搭配白色短版運動型內衣，腰間則是為了瘦身套上束腹，火辣穿搭不僅大方露出傲人事業線，豐滿的半球形狀也頓時溢出，性感指數值破表，短短2天時間就吸引超過4.5萬人按讚關注。

👇👇👇點圖放大看泥泥引起爭議的內衣照👇👇👇

不過，面對穿搭引起的關注與評論，泥泥事後發文回應：「我非穿搭網美也非Model，不用花太多時間鑽研我的風格啦。」她強調：「真的要說的話，我的風格就是一個『懶』字。為了拍一張發社群軟體的照片，費盡心力的化妝打扮、想穿搭，這種事還請饒了我！臣妾做不到。」

泥泥接著還原當時去超市的狀況，當天出門前，她在家玩健身環，「真的不會特地換什麼韻律服，就是運動背心＋短褲，怎麼舒服怎麼穿，運動完只是要去路口超市買個飲料，也真的不想大費周章換一套衣服，隨手套了一件牛仔褲，圖個便利。」

👇👇👇點圖放大看更多泥泥IG性感照👇👇👇

+ 19

至於中間的馬甲束腹，泥泥則指出是因為自己近來變胖了，才會買來穿，「它是真的沒有很舒服…但也不會不舒服（？）盼它能發揮限制我猖狂的食慾的功用，順便看看能不能改善一下胃凸的狀況。」

沒想到，穿搭卻意外引發外界批評，泥泥發文解釋之餘，也在留言區呼籲眾人：「多花點心思在自己身上，會比一直評論別人來得值得！評論別人不會使你進步，也不會讓被評論的人變得不好～只會讓你變得越來越不開心罷了。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】