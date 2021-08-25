31歲薔薔年花11萬保養身材被估老廿年　當場嬲爆反擊：小孩子不懂

曾是《我愛黑澀會》班底之一的31歲台灣女星薔薔（林嘉凌）擁有魔鬼般的好身材，周不時都會大方在Instagram「派軍糧」大展惹火性感照而受到萬千網民喜愛，近日她上節目《小明星大跟班》，遮蓋臉蛋只露出頸以下的身體讓現場的大學生觀眾估其真實年齡，卻被猜測成51歲的身形，令她當場忍不住動怒大罵：「Sense（品味）有夠低的！」



薔薔現年31歲，擁有魔鬼般的好身材周不時都會大方在Instagram「派軍糧」。（Instagram：@chialing_maze）

薔薔身穿一件粉紅色使用tube top短裙現身節目，她登場時遮蓋臉蛋，只露出頸以下的身體部份，讓現場的大學生猜測這身體的主人真實年齡。然而，現場的三隊大學生都完全估錯，分別猜測成39歲、40歲，以及51歲的高齡！他們表示因為她身上有明顯的血管，感覺像不勤力保養肌膚的女人，更認為她的身體語言太成熟，因此都推斷她是較為成熟的人。

薔薔身穿一件粉紅色使用tube top短裙現身節目，登場時遮蓋臉蛋，只露出頸以下的身體部份，讓現場的大學生只憑觀察身體猜測其真實年齡。（《小明星大跟班》截圖）

現場的三隊大學生都完全估錯，認為她身上有明顯的血管，感覺像不勤力保養肌膚的女人（《小明星大跟班》截圖）

薔薔對於身材管理非常嚴格，除了積極去健身之外，在家中亦不敢怠慢經常做運動來鍛煉肌肉，過去她曾透露自己一年會用高達40萬台幣（約11萬港元）來保養自己，因此聽完評語之後揭開布簾忍不住反擊：「跟我說大學生！根本不像大學生好不好！」、「你想裝年輕啊？」、「小孩子不懂！」，更表示自己只有成熟男人才懂得欣賞：「我不是那種小弟弟可以猜得出我的年紀的人，他們不是欣賞我這類的，我要的是有見過世面的大男人，他就能夠懂我的美。」

薔薔聽完評語之後揭開布簾忍不住反擊。（《小明星大跟班》截圖）

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