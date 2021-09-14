薛家燕藝術學校再添猛將　港姐冠軍宋宛穎參加過TVB兒童節表演

22歲的宋宛穎（Sabina）周日（12日）在《2021香港小姐競選決賽》成為冠軍，被揭原來是在單親家庭長大。近日Sabina除了有大量選美靚相，亦有部份童年相在網上流傳，原來Sabina曾於11年前已參加過無綫兒童節目《TVB兒童節之天才大匯演》，亦與《聲夢學員》的潘靜文（Sherman）在兒時相識，童年相因此出土。

《2021年香港小姐競選》圓滿落幕，最終由22歲的宋宛穎（Sabina）勇奪冠軍。（梁碧玲攝）

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Sabina與TVB元老級人馬薛家燕亦有淵源，Sabina小時候是家燕姐開設的藝術學校學生，令家燕姐又多位門生成為圈中人。家燕姐今日出席活動時，亦開心表示Sabina細個好喜歡跳舞，讚Sabina愈大愈靚，大方得體，替她贏得冠軍高興。

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