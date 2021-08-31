兒歌金曲｜女神羅毓儀扮DorReMi超可愛　家燕姐扮黑白魔后最搶眼

為了捉緊暑假的尾巴，喚起大人們經典回憶的同時，亦讓小朋友有個悅耳又繽紛的晚上，無綫早前舉行了盛大綜藝騷《兒歌金曲SUMMERFEST》，動員近二百名表演嘉賓、表演團體及台前藝員同事等，為家庭觀眾獻上一個充滿回憶及歡笑的晚上，節目將於9月4日晚（本周六）晚上八時半至十時半於翡翠台播出。

兒歌金曲又返嚟喇。

為此製作組早前專誠舉行了「我最喜愛的兒歌」投票活動，得出結果後，再四出聯絡歌曲原唱者現身節目表演，亮點處處。是次大騷其中一個宗旨，是希望家長與小朋友安坐家中欣賞經典兒歌的同時，亦能因而增加互動，故其中一個環節邀請了朱凱婷（Heidi）及莫家淦分別帶同女兒林穎彤及兒子莫朗翹，獻唱《我係小忌廉》及《超人的主題曲》。

朱凱婷囡囡手上嘅神仙棒，原來係Heidi細個嘅珍藏嚟，果然係超級小忌廉迷。

現場所見，穿了「公主母女裝」的朱凱婷與囡囡默契十足，二人連環做出多個合拍度高的可愛表情及動作，贏盡焦點。事後問朱凱婷女兒是否很有表演天份時，她笑謂：「其實由囡囡細個開始，我哋就成日一齊喺屋企載歌載舞！其實都幾開心囡囡到咗呢個年紀，都仲好享受同媽咪一齊唱歌表演，所以我好珍惜大家一齊上台嘅Moment。囡囡今次係專登為咗陪我而學唱《小忌廉》，所以對我嚟講係好珍貴嘅回憶，好似將我細個鍾意嘅兒歌傳承咗畀佢咁。」Heidi又透露囡囡有參與是次髮型設計部分，二人專誠剪了齊蔭頭再加鬈曲髮馬尾配合襯番小忌廉。至於莫家淦囝囝雖然較怕醜，但在爸爸帶領下，仍能成功完成多個表演動作，精靈乖巧。

莫家淦個仔都好Cute Cute。

值得一提的是，製作組是次花盡心思，除了搜羅了近百件Cosplay造型衣服作表演用途外，台上每一件道具亦緊扣「童真」主題。而在眾多Cosplay造型中，羅毓儀的春風DorReMi造型最為吸睛；毓儀雖已年屆25歲，但外表依然孩子味濃，配以青春無敵的造型、豐富表情以及甜美笑容，絕對為「逆齡」最佳示範。另《盛‧舞者》的龍珠+數碼暴龍+足球小將的Cosplay狂舞演出，既有睇頭亦有趣味，當中尤以袁鎮業的小志強造型最為過癮，皆因他的球鞋上黏實了一個玩具足球，無論點跳點揈都「唔會飛甩」，創意十足！

羅毓儀表情包系列。

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而現場觀眾對是次盛典亦相當受落，除了大讚獻唱歌曲好聽外，亦大讚台前幕後花足心思：「一晚可以睇到咁多歌手唱歌，真係好精彩。」

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