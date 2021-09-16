三上悠亞將公開拍賣28張NFT作品：希望不受刻板印象束縛繼續挑戰

在8/16號度過自己28歲生日的三上悠亞，不僅受到全世界粉絲的祝福、她也於當天宣佈將發行自己的NFT商品，並引發熱群議論。因為三上悠亞先前曝光的NFT產品都創下驚人銷售，如與TOKAU平台發行的NFT就締造700萬日圓的銷售數字。
而此番三上悠亞將重磅發行的“your NFT”，是她在28歲生日當天攜手日本藝術總監秋山具義和攝影師KIKUMA所共同創作的產品，且限量僅28張、絕對是三上悠亞粉絲必須收藏的NFT。
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三上悠亞說道「2021年的8/16號，身為性感女星的我迎接了第28次的生日，希望我能在不受到刻板印象束縛的情況下繼續挑戰！體現作為性感女演員所嚮往的第二職業。」”your NFT”將在10/1-10/8進行全球性的拍賣會，讓世界各地喜愛三上悠亞的粉絲都能有機會收藏。
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