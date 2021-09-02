AV天后三上悠亞近年用心經營YouTuber頻道，頻繁出片分享生活點滴。近日她又出新片，公開自己幫Cosplay服裝店拍宣傳照的全過程，更大方披露16套造型，有天使、黑社會、中國娃娃等超罕見服裝，讓觀眾大飽眼福。



（影片截圖）

三上悠亞在近日在YouTube上載影片，指自己與服裝公司sugar合作拍攝一系列萬聖節Cosplay宣傳照，並公開一日的拍攝過程。她一共穿了16套服裝拍攝，與平日拍AV的服裝不同，這些角色扮演照包括有動物系列、中國風系列等，你最喜歡哪一套呢？以下還會有拍攝完成的作品圖，每張都火辣誘人。

【1】粉紅兔女郎（影片截圖）

【1】粉紅兔女郎

長長的兔耳朵加上兔尾巴，有種莫名的可愛感。白色魚網過膝襪是一大重點，全身上下的粉紅加白色配色又可愛又性感，不僅是男人，連女生都會喜歡。

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以上16套服裝之中，光是兔女郎都有4套，不過每一套的風格、感覺都不一樣。最可愛的是動物系列，無論是乳牛還是豹貓，都顯得三上悠亞特別可愛阿。不過最有驚喜的還是漢服，除了服裝的細節很好看，配搭她的完美身材十分夢幻，而且在日本是很少見的服裝。

同場加映︰日本票選寶礦力女郎Top 20 中條彩未第5、綾瀨遙排第2竟輸給她

（網上圖片）

綾瀨遙在8月31日透過經紀公司發聲明，表示已確診新冠肺炎，現正接受治療，情況有好轉。聲明指，她在8月20日因發燒而接受PRC核酸檢測結果呈陰性，她之後繼續檢測，前後至少做了檢測了3次，結果仍然呈陰性，直到26日做抗原檢測時結果呈陽性，其後確診。消息引起網民及粉絲極度擔心，但她表示經過入院治療，情況已有好轉。

綾瀨遙曾為不少知名產品拍廣告，不少都深入民心，當中最為有代表性的可說是寶礦力水特。她從出道不久已成為寶礦力女郎，至今仍有很多人說起寶礦力就會聯想起她的樣子。最近日本媒體《Gooランキング》 公布由網民票選出的20個「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，除了有綾瀨遙，還有汐谷友希、中條彩未等女星，到底誰能得到冠軍呢？

【20】汐谷友希

【20】汐谷友希

汐谷友希只有17歲，是一位超新星。當未成年的她滲透著一股年輕活力，無疑是著重活力的寶礦力女郎最佳人選之一。她曾參加多次試鏡才被選上，她說︰「可以承接多位大前輩的重任成為新一代寶礦力代言人，演出日本國民飲品廣告一直是我的願望。」

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