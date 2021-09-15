余文樂囡囡健康成長迎一歲生日　感激太太付出：去年今天妳最辛苦

余文樂2017年與台灣模特兒王棠云（Sarah）結婚，先後迎來大仔余初見及囡囡余初心，組成一個「好」字，一家四口相當幸福。不過去年年底余文樂宣布再做爸爸時，透露囡囡一度進入危險期，原來B女僅7個月就早產出世，體重只得1kg，幸好最後都順利度過危險期。今日（15日）淩晨，余文樂在IG Post出一張同老婆的合照，並寫道：「去年今天妳最辛苦❤️生日快樂，初❤️。」相中所見當時的Sarah應該是剛剛生完囡囡後不久，穿上病人服的她躺在病床上，雖然身形非常瘦削，但看起來精神還不錯，而余文樂就在一旁錫錫老婆。



余文樂同太太王棠云（Sarah）育有一仔一女。（微博@余文樂）

從余文樂的留言可以推測，其實囡囡余初心是在去年9月15日出世，但因為早產的原因，要留醫近三個月才可以回家，而余文樂就在囡囡平安回到家中後才對外宣布喜訊，幸好余初心都健康快樂成長。早前余文樂曾曬出囡囡插管舊照，並感性發文：「還記得妳剛出生的時候看到妳的第一眼，爸爸的眼淚就落下來了。很擔心妳，也替妳感到痛苦，剛出生就要受到這麼大的考驗，我當時想如果可以替妳受苦，我會直接跟妳交換，在醫院的三個月看到妳一路路過關，上天對我們是很好的，直到今天看到妳健康快樂的樣子，爸爸心裡是真的很開心，也很安慰，妳是我和媽媽的小天使，Love you Celest。」