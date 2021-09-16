王祖藍親爆TVB發展新方向　吸納內地資金拍綜藝：健康地交流！

王祖藍今年年初回歸無綫電視（TVB）擔任首席創意官，其主理的綜藝節目《好聲好戲》播出後口碑不俗，周三（15日）宣布推出姐妹節目《好聲好戲之聲級學堂》，讓觀眾體驗配音工作。談起是次節目與大灣區青年基金攜手合辦，王祖藍透露接下來有更多與內地資金合作的計劃：「出年香港回歸25周年，好多內地機構都有興趣喺呢方面有多啲交流，TVB作為一個平台應該健康地畀大家去交流。」他續言：「今年會有好多同內地綜藝節目嘅合作，嚟緊呢幾個月會公布。」



王祖藍周三出席《好聲好戲之聲級學堂》畢業禮。（陳順禎攝）

王祖藍表示擔任首席創意官後忙碌到分身不暇，少了時間陪屋企人：「盡量希望夜晚可以同屋企人食飯，禮拜六日都會去Staycation，都要預返時間，如果唔係我個女近排叫人哋爸爸做爸爸，冇乜點見到佢覺得自己冇爸爸，我都要返去做多啲爸爸。」王祖藍續指自己接下來亦會比較少出現左幕前：「都想集中做返節目讓TVB藝人可以出到嚟，呢排都係籌備節目、交際應酬，為公司同事爭取多啲工作機會、為公司爭取多啲生意。」至於ViuTV近來以破竹之勢崛起，王祖藍就不怕比較、也不感威脅道：「百花齊放就好喇。」