超感應學園．劇評｜姜濤Anson Lo係唯一賣點？　靠喜感贏觀眾歡心

ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》本周一 （13日）起逢星期一至五晚上9時30分播映。故事講述「超自然感應社」社長石少華 （蔡凡熙飾） 在一次意外中死而復生後，認識了陰間引路人方小路（劉奕兒飾），及後二人連同西多士（姜濤飾）等「六小福」社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願，MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）亦有擔綱演出。有人氣王姜濤加持，《超感應學園》吸引不少關注，劇集播出後亦掀起不少討論，紛紛指國語原音的版本比較傳神，而廣東話配音版則略嫌生硬，看上去總是怪怪的。



《超感應學園》的最大看點莫過於姜濤與Anson Lo兩位人氣偶像，二人更合唱片尾曲《愛不作聲 》。

本土電視劇衝出香港

無綫（TVB）喜好洽談內地資金聯手製作合拍劇，《宮心計2深宮計》、《飛虎之潛行極戰》等典型港劇類型希望反攻內地市場；而近年崛起的ViuTV目光就遠不止於此，除了《歎息橋》以前衛攻佔內地市場贏口碑，早前掀起全城狂熱的《大叔的愛》就對準了原版的日本市場，令一眾主角Edan（呂爵安）、Anson Lo、黃德斌等紅出香港，原版的製作組亦對翻拍版本讚不絕口。及後ViuTV與台灣合作拍攝《第三佈局 塵沙惑》及《超感應學園》，加上登有名的當地王牌綜藝《娛樂百分百》等作宣傳，令港劇及MIRROR雙雙不只局限於香港市場。

劇情老土靠喜劇元素搭夠

《超感應學園》以靈異／鬼神作題材其實不算新鮮，韓國近年有不少大受歡迎、風靡亞洲的成功例子，包括：《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《Oh我的鬼神君》、《再見媽媽又再見》等，珠玉在前難免產生比較。本地觀眾鮮少接觸此類題材，香港有類似的劇集已是2017年無綫播出之《降魔的》，本土相對新穎的題材難免會觀眾被賦予寄望，而故事線要有一定的吸引力兼突破才能滿足觀眾。

《超感應學園》香港首播，觀眾評價不一。（劇集海報）

不過首集播出後，觀眾紛紛認為劇集推進節奏相對較慢，純粹靠輕鬆的喜劇元素搭夠，為了配合劇情、演員的演技亦相對浮誇。不過在社會氣氛沉鬱的現在香港，正正需要令人開心的氛圍，這也是《大叔的愛》走紅的原因，同時也有觀眾認為飾演石頭的蔡凡熙甚有喜感，外形和表情更與Edan有幾分相像，實是多了幾分親切感，評語相對正面。

超感應學園｜1至5集劇情率先睇 姜濤成殺害Anson Lo嫌疑人？

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姜濤角色夠討喜

對香港觀眾而言，《超感應學園》的最大看點莫過於姜濤與Anson Lo兩位人氣偶像，二人更合唱片尾曲《愛不作聲》。姜濤首集以「扮鬼」全白造型登場，驟眼看上去「太流」的樣子實是逗人發笑；加上姜濤的角色「西多士」幾乎是他本色出演，軟糯糯又帶點呆萌、總是跟隨在石頭及阿甘（洪群鈞飾）的身後可謂相當討喜，令觀眾很難不喜歡上他，雖然現階段戲份不算太多，但存在感滿分，演技比起前作《太平紋身店》自然了不少，標準的國語亦獲盛讚，連台灣觀眾也被迷倒：「姜濤好帥」、「姜B的國語講得真是很好也很有台腔味道」；與此同時更有觀眾嫌兩大偶像戲份較少，主線劇情較副線失色，令人有「唔夠喉」的感覺！

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