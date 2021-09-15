劉頌鵬為離開前公司賠20萬做外賣員　簽約無綫：起碼有錢增值自己

無綫綜藝節目《好聲好戲》播出後掀討論，周三（15日）宣布推出姐妹節目《聲級學堂》為第二季預熱，劉頌鵬（Enson）為節目擔任星級配音員，他認為做幕前應該着重聲色藝：「自己喺聲線運用上未係好好，希望透過呢個節目又食又拎，又有得拍、有得玩、有得學嘢！」

Enson在2015年進入校草5強並勇奪網絡人氣大獎順勢入行，及後長期遭冷落，經紀公司更不允許他接拍電影《青春戰記》，他惟有花光所有積蓄，向前公司賠償20萬解約費，並需兼職做外賣速遞員他透露那段時間相當迷失：「唔知自己做緊咩，每日返工由朝早7點返到夜晚10點，啲錢又要拎嚟還債，輸咗錢、時間同青春，但嗰種痛就令我而家個人沉實咗。」那時甚至有放棄夢想的念頭：「嗰刻每日都好想放棄，但我同自己講唔甘心，唔可以就咁放棄，捱到而家叫有啲機會。」



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柳暗過後總會迎來花明之時，Enson透露最早期的時候《#後生仔傾吓偈》找過自己，不過那時有合約在身，解約後兜兜轉轉還是因為緣份回到無綫，今年4月起成為旗下經理人合約藝人，Enson感慨道：「過去嘅事穩定咗就唔記得喇，而家重新開始，基本功都仲需要磨練；而家收入穩定咗，起碼有錢去增值自己，以前就為咗還債要繼續送外賣，冇乜時間同錢。」Enson憑《欺詐劇團》入屋後，接連接拍了《廉政狙擊》及《法證先鋒V》，他感覺演藝事業一步一步變得踏實：「自己嘅努力冇白費。」