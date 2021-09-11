Lokman＠MIRROR剪極難Carry Buzz Cut秒變漫撕男　Edan讚：型爆！

人氣男團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）自《全民造星》起長髮造型深入民心，已經成為他充滿個人特色的標誌，無論是辮子頭、頭巾抑或丸子頭都完美駕馭，上月Lokman透露為了拍攝新作品而剪去一頭長髮，驟眼看有種Oppa的既視感，更有人覺得短髮的他似關智斌！

不過，周五（10日）Lokman在髮型上又有新的突破，只見他剪了Buzz Cut，並將頭髮染成銀灰色，少幾分霸氣都難以Carry，也令深邃的五官更為突出，網民紛紛稱讚Lokman新造型激似日本熱血漫畫走出來的男主角，是為名副其實的「漫撕男」，MIRROR隊友亦激動留言讚好，Jeremy（李駿傑）：「新髮型不得了！」Edan（呂爵安）：「型爆！」ERROR成員阿Dee（何啟華）：「楊樂文真係好有型！」



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